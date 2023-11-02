KYK bursu ne zaman yatacak? GSB ile 2023-2024 KYK bursu ne zaman ödenecek; toplu ödeme mi yapılacak?

2024 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

''Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.''