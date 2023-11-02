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Giriş Tarihi: 02.11.2023 00:34 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 00:34

KYK bursu ne zaman yatacak? GSB ile 2023-2024 KYK bursu ne zaman ödenecek; toplu ödeme mi yapılacak?

Zamlı KYK burs ve kredi tutarlarının açıklanmasının ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda üniversite eğitimi süresince maddi destek alabilmek için başvuru yapan milyonlarca öğrenci ödeme tarihlerini araştırmaya koyuldu. "KYK bursu ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yönelmiş durumda. Sonuçlar için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki; 2023-2024 KYK bursu ne zaman ödenecek, toplu ödeme yapılacak mı? KYK burs ve kredi ödemeleri hakkındaki güncel bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte son durum ve gelişmeler…

KYK bursu ne zaman yatacak? GSB ile 2023-2024 KYK bursu ne zaman ödenecek; toplu ödeme mi yapılacak?

"KYK bursu ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı için araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde yükseköğrenim öğrencilerine ödenecek zamlı KYK burs ve kredi tutarlarını açıkladı. Bu son dakika gelişmesi sonrası burs ve kredi imkanından yararlanmak için başvuru yapanlar ödemelerin hangi tarihte yatırılacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Bu ödemeler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her ay belirli tarihler arasında öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre yatırılıyor. Peki; KYK bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK bursu ne zaman ödenecek; toplu ödeme mi yapılacak? İşte detaylar…

KYK bursu ne zaman yatacak? GSB ile 2023-2024 KYK bursu ne zaman ödenecek; toplu ödeme mi yapılacak?

2024 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

''Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.''

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KYK bursu ne zaman yatacak? GSB ile 2023-2024 KYK bursu ne zaman ödenecek; toplu ödeme mi yapılacak?

LİSANS, ÖN LİSANS VE DOKTORA KYK BURS ÜCRETLERİ 2023 2024

İşte 2024 yılı kredi burs miktarları;

Lisans öğrencileri 1250 TL'den 2000 TL'ye

Yüksek lisans öğrencileri 2500 TL'den 4000 TL'ye

Doktora öğrencileri 3750 TL'den 6000 TL'ye yükselmiş oldu.

KYK bursu ne zaman yatacak? GSB ile 2023-2024 KYK bursu ne zaman ödenecek; toplu ödeme mi yapılacak?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

KYK bursu ne zaman yatacak? GSB ile 2023-2024 KYK bursu ne zaman ödenecek; toplu ödeme mi yapılacak?

KYK ÜÇ AYLIK TOPLU PARA NE ZAMAN YATACAK?

KYK toplu ödemesi lisans öğrencileri için 6 bin TL olacak.

Ancak KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında, 3 aylık toplu ödemenin KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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