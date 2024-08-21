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Haberler Fotohaber KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2024 BURADA | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:33

KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2024 BURADA | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru ekranı açıldı. KYK yurt başvuruları için e-Devlet üzerinde harekete geçildi. YKS yerleştirme sonuçlarına göre yaşadıkları kentlerden farklı şehirlere yerleşen binlerce öğrenci üniversitenin bulunduğu bölgedeki KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Peki, GSB ile KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum...

KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2024 BURADA | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuruları alınıyor. e-Devlet ekranı üzerinde yapılan başvurular ile öğrenciler kazandıkları üniversitelere yakın konumlardaki devlet yurtlarına yerleşme imkanı bulabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yü 2024-2025 GSB yurt başvuru tarihlerini açıkladı. Bu gelişme sonrası " KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları arama motorlarında yerini aldı. İşte KYK yurt başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2024 BURADA | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

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YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erecek.

KYK yurt başvuru sonuçlarının ise eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2024 BURADA | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu sıralama odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

Oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri değişkenlik gösteriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip oluyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 250 ve 450 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. 2023-2024 KYK yurt ücretleri ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2024 BURADA | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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