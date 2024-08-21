Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
10:33
KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2024 BURADA | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt başvuru ekranı açıldı. KYK yurt başvuruları için e-Devlet üzerinde harekete geçildi. YKS yerleştirme sonuçlarına göre yaşadıkları kentlerden farklı şehirlere yerleşen binlerce öğrenci üniversitenin bulunduğu bölgedeki KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Peki, GSB ile KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum...