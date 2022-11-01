Latince Sözler - Anlamlı, Havalı, Özlü Latince Güzel Sözler ve Anlamları

Giriş Tarihi: 01.11.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 11:00

Latince sözler ve metinler, günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Edebiyat ve tıp başta olmak üzere çeşitli alanlarda karşımıza çıkar. Bugün yaşayan birçok dünya dilinin ortak atası sayılan ve yaklaşık 2000 sene boyunca eğitim ve bilim dünyasının ana dili olan Latince, artık "ölü dil" olarak kabul ediliyor çünkü günlük yaşamda onu kullanan herhangi bir toplum kalmadı. Aslında ülkemizde günlük kullandığımız birçok karizmatik Latince kelimeler bulunmaktadır. Latince sözler tekerlemeye benzeyen deyimleriyle, bugün kullandığımız pek çok kelimenin kökünü oluşturuyor. Latince güzel sözler ve özlü sözlerse bugün hala geçerliliğini koruyor.