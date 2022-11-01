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Haberler Fotohaber Latince Sözler - Anlamlı, Havalı, Özlü Latince Güzel Sözler ve Anlamları
Giriş Tarihi: 01.11.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 11:00

Latince Sözler - Anlamlı, Havalı, Özlü Latince Güzel Sözler ve Anlamları

Latince sözler ve metinler, günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Edebiyat ve tıp başta olmak üzere çeşitli alanlarda karşımıza çıkar. Bugün yaşayan birçok dünya dilinin ortak atası sayılan ve yaklaşık 2000 sene boyunca eğitim ve bilim dünyasının ana dili olan Latince, artık "ölü dil" olarak kabul ediliyor çünkü günlük yaşamda onu kullanan herhangi bir toplum kalmadı. Aslında ülkemizde günlük kullandığımız birçok karizmatik Latince kelimeler bulunmaktadır. Latince sözler tekerlemeye benzeyen deyimleriyle, bugün kullandığımız pek çok kelimenin kökünü oluşturuyor. Latince güzel sözler ve özlü sözlerse bugün hala geçerliliğini koruyor.

Latince Sözler - Anlamlı, Havalı, Özlü Latince Güzel Sözler ve Anlamları

Latince sözler edebiyatta sıkça karşımıza çıkan, ünlü yazarlar tarafından kullanılan ifadelerdir. Din, felsefe, sanat, edebiyat alanlarında yoğun bir şekilde kullanılan bu dilden güzel sözler ortaya çıkmış ve günümüzde de geçerliliğini sürdürmüştür. Bu Latince özlü sözleri sizler de paylaşarak bilginizi ortaya koyabilir arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. İşte en güzel, havalı ve anlamlı Latince güzel sözler.

Latince Sözler - Anlamlı, Havalı, Özlü Latince Güzel Sözler ve Anlamları

Latince Güzel Sözler

- Ad astra per aspera: Yıldızlara, zorlukları aşarak ulaşılır.

- Dum vita est spes est: Hayat varken, umut var.

- Mutatis mutandis: Değiştirilmesi gerekenler değiştirildi.

- Non scholae sed vitae discimus: Okul için değil, yaşam için öğreniyoruz.

- Scientia est potentia: Bilgi, güçtür.

- Vi veri veniversum vivus vici: Yaşadığım sürece, gerçeğin gücüyle evreni fethedebilirim.

- A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto: Öküzün önünde, eşeğin arkasında, aptalın her tarafında hazırlıklı ol.

- Sine doctrina vita est quasi mortis imago: Bilgisiz hayat, ölümün bir tür kopyasıdır.

- Alterius non sit, qui suus esse potest: Kendisinin efendisi olan, başkasının kölesi olamaz.

- Exsilium vita est: Yaşam bir sürgündür.

- Paucorum improbitas est multorum calamitas: Birkaç kişinin şerefsizliği, birçok kişinin felaketidir.

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Latince Sözler - Anlamlı, Havalı, Özlü Latince Güzel Sözler ve Anlamları

Latince Havalı Sözler

- Redde Caesari quae sunt Caesaris: Sezar'ın hakkı Sezar'a.

- Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit: İyilik yaparsanız bundan bahsetmeyin, bırakın kendisine iyilik yapılan konuşsun.

- Quid ad aeternum? :Bundan sonsuzluğa ne kalacak?

- Possunt quia posse videntur: Yapabilirler çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar.

- Ubi dubium ibi libertas: Nerede şüphe varsa orada özgürlük vardır.

- Utinam tam facile vera invenire possem quam falsa convincere: Keşke neyin doğru olduğunu da yanlışı fark ettiğim kadar kolay bulabilsem.

- Sol lucet omnibus: Güneş herkes için parlıyor.

- Stultum est timere quod vitare non potes: Engellemeye gücünüzün yetmeyeceği şeyden korkmak aptalcadır.

- Taciturnitas stulto homini pro sapientia est: Aptalın suskunluğu bilgelik sanılır.

- Destitutus ventis remos adhibe: Rüzgârlar seni yüzüstü bıraktı mı, küreklere asıl!

- Vita hominum altos recessus magnasque latebras habet: İnsan hayatı, gizli saklı köşelerle ve büyük dalaverelerle dolu.

- Fingunt, simul creduntque: Uyduruyorlar, sonra da uydurduklarına inanıyorlar.

- Sol omnibus luces: Güneş her yeri aydınlatır.

- Quod hodie non est, eras erit: Bugün olmuyorsa, yarın olur.

Latince Sözler - Anlamlı, Havalı, Özlü Latince Güzel Sözler ve Anlamları

Latince Aşk Sözleri

- Ubi amor, ibi dolor: Aşkın olduğu yerde acı da vardır.

- Amor vincit omnia: Aşk her şeyi fetheder.

- Inis vitae sed non amoris: Hayatın sonu ama aşkın değil.

- Ut ameris, amabilis esto: Sevilmek istiyorsan sevilebilir ol.

- Amore et melle et felle es fecundissimus: Aşk bal ve zehirle zengindir.

- Amor magister est optimus: Aşk en iyi öğretmendir.

Latince Sözler - Anlamlı, Havalı, Özlü Latince Güzel Sözler ve Anlamları

Latince Özlü Sözler

- Parva leves capiunt animos: Küçük şeyler küçük ruhları esir alır.

- Quae nocent docent: Yaralayan şeyler öğreticidir.

- Ignorantia legis neminem excusat: Kanunu bilmemek bir mazeret değildir.

- Ubi dubium ibi libertas: Nerede şüphe varsa orada özgürlük vardır.

- Cogito, ergo sum: Düşünüyorum, öyleyse varım. -Descartes

- Dabit deus his quoque finem: Bu da geçer.

- Beneficium accipere libertatem est vendere: Yapılan bir lütfu kabul etmek özgürlüğünü satmaktır.

- Damnant quod non intelligunt: Anlamadıkları şeyleri kınarlar.

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