Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2023 |MEB lise nakil tarihleri belli oldu! LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:22

LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2023 |MEB lise nakil tarihleri belli oldu! LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılacak?

2023 LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih maratonu geçtiğimiz günlerde sona ermişti. LGS tercihlerin bugün erişime açılmasının ardından lise nakil işlemleri 2023 başvuru tarihleri, gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda 2023-2024 MEB lise nakil başvuru tarihleri sorgulanıyor. Peki, lise nakilleri ne zaman ve nasıl yapılır, boş kontenjanlar açıklandı mı? Lise 1. ve 2. Nakil başvuruları ne zaman alınacak, başvuru sonuçları ne zaman açılanacak? İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile lise nakil başvuru tarihleri…

LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2023 |MEB lise nakil tarihleri belli oldu! LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılacak?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar bugün öğrencilerin erişimine açılacak ve ardından nakil süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından detaylar açılanırken binlerce öğrenci lise nakil işlemleri nasıl yapılır, boş kontenjanlar açıklandı mı sorularına yanıt arıyor. Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi ile 1. Ve 2.naskil dönemlerinin ayrıntıları kesinleşti. Peki, lise nakil işlemleri ne zaman ve nasıl yapılır, lise 1. Ve 2. Nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2023 |MEB lise nakil tarihleri belli oldu! LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılacak?

2023-2024 LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "www.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2023 |MEB lise nakil tarihleri belli oldu! LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılacak?

MEB tarafından yayınlanan 2023-2024 lise nakil takvimi şöyle;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2023 |MEB lise nakil tarihleri belli oldu! LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılacak?

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2023 |MEB lise nakil tarihleri belli oldu! LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılacak?

LİSE NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

SON DAKİKA