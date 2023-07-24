LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2023 |MEB lise nakil tarihleri belli oldu! LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zamana kadar yapılacak?

2023 LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih maratonu geçtiğimiz günlerde sona ermişti. LGS tercihlerin bugün erişime açılmasının ardından lise nakil işlemleri 2023 başvuru tarihleri, gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda 2023-2024 MEB lise nakil başvuru tarihleri sorgulanıyor. Peki, lise nakilleri ne zaman ve nasıl yapılır, boş kontenjanlar açıklandı mı? Lise 1. ve 2. Nakil başvuruları ne zaman alınacak, başvuru sonuçları ne zaman açılanacak? İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile lise nakil başvuru tarihleri…