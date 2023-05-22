LGS sınav yerleri sorgulama MEB ekranı açılıyor! 2023 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, lise sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav yeri öğrenme süreci ile bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen sınav öncesinde adaylara sınava nerede, hangi okulda girecekleri aktarılacak. LGS sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı soruları yanıt arıyor. Lise sınavı için heyecan dorukta. Bakan Mahmut Özer tarafından Haziran ayının başında gerçekleştirileceği açıklanan LGS sınav giriş yerleri/belgesi sorgulama MEB ekranını bekliyor. Peki, 2023 LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?