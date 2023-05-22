LGS sınav yerleri sorgulama MEB ekranı açılıyor! 2023 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, lise sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

LGS sınav yeri öğrenme 2023 MEB ekranı takip ediliyor. Merkezi sınav sisteminin uygulanacağı tarih aktarılırken lise sınav giriş belgesi açıklanma tarihi de duyuruldu. Öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 LGS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Öğrencilerin yanı sıra veliler de süreci takip ediyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm detaylar…