LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2023 LGS tercih sonuçları ile hiçbir okula yerleşemeyenler nasıl kayıt olacak? MEB’den açıklama geldi!

LGS tercih sonuçları erişime açılması sonrası arama motorları üzerinden birçok detay araştırılır hale geldi. Bunlardan biri de tercih listelerinden herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak sorusu oldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları ardından tercih maratonu 19 Temmuz'da tamamlanmıştı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Temmuz'da açıklanırken sonuç ekranında "Herhangi bir tercihinize yerleşemediniz" ibaresini görenler detayları araştırmaya başladı. Peki, LGS tercih sonuçları ile hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? İşte MEB açıklaması ile 2023 LGS'de yerleşemeyen öğrencilerin izleyeceği yol…