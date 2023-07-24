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Haberler Fotohaber LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2023 LGS tercih sonuçları ile hiçbir okula yerleşemeyenler nasıl kayıt olacak? MEB’den açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 24.07.2023 23:43 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 23:43

LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2023 LGS tercih sonuçları ile hiçbir okula yerleşemeyenler nasıl kayıt olacak? MEB’den açıklama geldi!

LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu sonrası binlerce öğrenci lise eğitimlerini alacakları okulları öğrendi. Bazı adaylar ise tercih listelerinde sıraladıkları okullardan hiçbirine kayıt hakkı kazanamadı. Bu noktada LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili açıklama MEB'den geldi. Gözler Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları ile 2. tercih tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, LGS tercih sonuçları ile hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İşte 2023 LGS'de yerleşemeyen öğrenciler için formüller...

LGS tercih sonuçları ile hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2023 LGS’de yerleşemeyen öğrenciler dikkat! MEB’den açıklama geldi

LGS tercih sonuçları erişime açılması sonrası arama motorları üzerinden birçok detay araştırılır hale geldi. Bunlardan biri de tercih listelerinden herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak sorusu oldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları ardından tercih maratonu 19 Temmuz'da tamamlanmıştı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Temmuz'da açıklanırken sonuç ekranında "Herhangi bir tercihinize yerleşemediniz" ibaresini görenler detayları araştırmaya başladı. Peki, LGS tercih sonuçları ile hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? İşte MEB açıklaması ile 2023 LGS'de yerleşemeyen öğrencilerin izleyeceği yol…

LGS tercih sonuçları ile hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2023 LGS’de yerleşemeyen öğrenciler dikkat! MEB’den açıklama geldi

LGS TERCİHLERİ SONA ERDİ!

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapıldı.

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LGS tercih sonuçları ile hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2023 LGS’de yerleşemeyen öğrenciler dikkat! MEB’den açıklama geldi

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023 LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklandı.

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinden itibaren "meb.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Şimdi sırada nakil ve ek tercih süreci var.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercih sonuçları ile hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2023 LGS’de yerleşemeyen öğrenciler dikkat! MEB’den açıklama geldi

LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercih sonuçları ile hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2023 LGS’de yerleşemeyen öğrenciler dikkat! MEB’den açıklama geldi

LGS EK TERCİH BAŞVURU TARİHLERİ 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

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