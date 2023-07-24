LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2023 LGS tercih sonuçları ile hiçbir okula yerleşemeyenler nasıl kayıt olacak? MEB’den açıklama geldi!

LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu sonrası binlerce öğrenci lise eğitimlerini alacakları okulları öğrendi. Bazı adaylar ise tercih listelerinde sıraladıkları okullardan hiçbirine kayıt hakkı kazanamadı. Bu noktada LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili açıklama MEB'den geldi. Gözler Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları ile 2. tercih tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, LGS tercih sonuçları ile hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İşte 2023 LGS'de yerleşemeyen öğrenciler için formüller...