Giriş Tarihi: 30.04.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
06:14
LİLA KAĞIT HALKA ARZ talep toplamaya başlıyor! Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş kaç lot, talep toplama ne zaman kadar sürecek?
Halka arz takvimi güncellendi! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi. Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Borsa yatırımcısı Lila Kağıt'ın halka arzına ilişkin dağıtılacak lot sayısı, hangi bankalarda olacağı ve Borsa İstanbul hisse kodu gibi bilgileri yakından takip ediyor. Peki, Lila Kağıt halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir? Lila Kağıt Hangi bankalarda var?