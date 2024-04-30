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Haberler Fotohaber LİLA KAĞIT HALKA ARZ talep toplamaya başlıyor! Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş kaç lot, talep toplama ne zaman kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 06:14

LİLA KAĞIT HALKA ARZ talep toplamaya başlıyor! Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş kaç lot, talep toplama ne zaman kadar sürecek?

Halka arz takvimi güncellendi! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi. Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Borsa yatırımcısı Lila Kağıt'ın halka arzına ilişkin dağıtılacak lot sayısı, hangi bankalarda olacağı ve Borsa İstanbul hisse kodu gibi bilgileri yakından takip ediyor. Peki, Lila Kağıt halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir? Lila Kağıt Hangi bankalarda var?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ talep toplamaya başlıyor! Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş kaç lot, talep toplama ne zaman kadar sürecek?

Lila Kağıt halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Lila Kağıt halka arz ne zaman, talep toplama tarihi ne, kaç lot verir?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ talep toplamaya başlıyor! Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş kaç lot, talep toplama ne zaman kadar sürecek?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ TARİHLERİ 2024

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş 30 Nisan 2-3 Mayıs tarihleri arasında halka arz olacak. 1 Mayıs tarihinin İşçi Bayramı olması nedeiyle piyasalar kapalı olacağı için işlem tarihleri bu şekilde ayarlandı.

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LİLA KAĞIT HALKA ARZ talep toplamaya başlıyor! Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş kaç lot, talep toplama ne zaman kadar sürecek?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz fiyatı 37,39 TL olarak belirlendi.

LİLA KAĞIT HALKA ARZ talep toplamaya başlıyor! Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş kaç lot, talep toplama ne zaman kadar sürecek?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz fiyatı 37,39 TL olarak belirlendi.

LİLA KAĞIT HALKA ARZ talep toplamaya başlıyor! Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş kaç lot, talep toplama ne zaman kadar sürecek?

LİLA KAĞIT LOT SAYISI

  • 2,5 milyon katılım: 46 Lot (1403 TL)
  • 3 milyon katılım: 39 Lot (1190 TL)
  • 3,3 milyon katılım: 35 Lot (1068 TL)
  • 3,7 milyon katılım: 31 Lot (946 TL)
  • 4 milyon katılım: 29 Lot (885 TL)
  • 4,2 milyon katılım: 28 Lot (854 TL)
  • 4,5 milyon katılım: 26 Lot (793 TL)
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