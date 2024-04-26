Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir? Lila Kağıt halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

LİLA KAĞIT NE İŞ YAPIYOR?

Lila Kağıt, 2006 yılında hijyenik temiz kağıt alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruldu.

Şirketin yıllık 271 bin ton kağıt üretim kapasitesi ve 300 bin metrekare toplam alana yayılı üretim tesisi bulunmaktadır. Bu imkanlarla Lila Kağıt sektörde, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük oyuncularından biri konumunda yer alıyor.

Şirket, bünyesinde yer alan; Sofia, Maylo, Ultraberrak, Nua markaları ile tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete gibi hijyenik temiz kağıt ürünleriyle tüketicilere 80 binden fazla noktada ulaşmaktadır.

Şirket ek olarak ürettiği ürünler ile 5 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Şirket ayrıca İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde ilk 200'ün içinde yer alıyor.