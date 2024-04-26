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Haberler Fotohaber Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir? Lila Kağıt halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:32

Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir? Lila Kağıt halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Borsa yatırımcılarının ilgiyle takip ettiği halka arzlar hız kesmeden devam ediyor. 2006 yılında hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Şirketin yıllık 271 bin ton kağıt üretim kapasitesi ve 300 bin metrekare toplam alana yayılı üretim tesisi bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile detayları belli olan arzda talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı gibi konular takip ediliyor. Peki, Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, Lila Kağıt halka arz ile ilgili tüm merak edilenler.

Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir? Lila Kağıt halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Lila Kağıt halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda soruları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz büyüklüğü 4,48 Milyar TL olacak. Dağıtılacak olası pay miktarı da belli oldu. Bu noktada ise Lila Kağıt halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? soruları arama motorları üzerinde yerini almaya başladı. İşte, şirketin halka arz süreci hakkında ayrıntılı bilgiler…

Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir? Lila Kağıt halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

SPK'DAN 2 ŞİRKETİN HALKA ARZINA ONAY!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ve Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi.

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Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir? Lila Kağıt halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

LİLA KAĞIT NE İŞ YAPIYOR?
Lila Kağıt, 2006 yılında hijyenik temiz kağıt alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruldu.

Şirketin yıllık 271 bin ton kağıt üretim kapasitesi ve 300 bin metrekare toplam alana yayılı üretim tesisi bulunmaktadır. Bu imkanlarla Lila Kağıt sektörde, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük oyuncularından biri konumunda yer alıyor.

Şirket, bünyesinde yer alan; Sofia, Maylo, Ultraberrak, Nua markaları ile tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete gibi hijyenik temiz kağıt ürünleriyle tüketicilere 80 binden fazla noktada ulaşmaktadır.

Şirket ek olarak ürettiği ürünler ile 5 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Şirket ayrıca İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde ilk 200'ün içinde yer alıyor.

Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir? Lila Kağıt halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

LİLA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZI NE ZAMAN?
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.'nin talep toplama tarihileri henüz belli olmadı. Şirketin Mayıs ayında talep toplanması bekleniyor.

Lila Kağıt halka arz tarihi onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir? Lila Kağıt halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

LİLA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Lila Kağıt halka arz fiyatı 37,39 TL olarak belirlendi.

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