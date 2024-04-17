Giriş Tarihi: 17.04.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
06:12
MALATYA DEPREM HABERİ: AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi… Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Battalgazi merkez üssünde meydana gelen sallantı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Peki; 17 Nisan 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…