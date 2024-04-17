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Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM HABERİ: AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 06:12

MALATYA DEPREM HABERİ: AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi… Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Battalgazi merkez üssünde meydana gelen sallantı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Peki; 17 Nisan 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

MALATYA DEPREM HABERİ: AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Malatya deprem ile sallandı. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Nisan listesi ile kayıt altına alındı. Şiddetli sarsıntı sonrası şehrin sakinleri merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Battalgazi merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, ayrıntılı bilgiler...

MALATYA DEPREM HABERİ: AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Malatya ili Battalgazi ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 00:09'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçülürken derinliği ise 9.28 km olarak açıklandı.

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MALATYA DEPREM HABERİ: AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE MALATYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2024-04-17

Saat:00:09:49 TSİ

Enlem:38.14722 N

Boylam:38.56 E

Derinlik:9.28 km

MALATYA DEPREM HABERİ: AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

MALATYA DEPREM HABERİ: AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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