MALATYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Az önce Malatya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 17 Şubat 2024 Son depremler!

17 Şubat 2024 tarihli son depremler listesinde üst üste sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kaydedilirken, 3 üzeri şiddet ile sarsılan Malatya'dan deprem haberi geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen Malatya depreminin ayrıntıları…