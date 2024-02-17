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Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Az önce Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 17 Şubat 2024 Son depremler!
Giriş Tarihi: 17.02.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 23:05

MALATYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Az önce Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 17 Şubat 2024 Son depremler!

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere irili ufaklı sarsıntılar bölge halkında paniğe neden oluyor. 17 Şubat 2024 Cumartesi akşamından bir yeni deprem haberi de Malatya'dan geldi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Malatya'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

MALATYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Az önce Malatya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 17 Şubat 2024 Son depremler!

17 Şubat 2024 tarihli son depremler listesinde üst üste sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kaydedilirken, 3 üzeri şiddet ile sarsılan Malatya'dan deprem haberi geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen Malatya depreminin ayrıntıları…

MALATYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Az önce Malatya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 17 Şubat 2024 Son depremler!

MALATYA DEPREM SON DAKİKA

Malatya'da son dakika bir deprem meydana geldi. 17 Şubat 2024 son depremler listesine ilk sarsıntı haberi Muğla'dan gelirken, ikinci haber ise Malatya'dan geldi.

3.8 Şiddetinde sarsılan Malatya'da depremin ayrıntıları Afad verileri ile şu şekilde kaydedildi;

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MALATYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Az önce Malatya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 17 Şubat 2024 Son depremler!

#DEPREM
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Darende (Malatya)

Tarih:2024-02-17

Saat:21:57:32 TSİ

Enlem:38.45806 N

Boylam:37.30722 E

Derinlik:11.94 km

MALATYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Az önce Malatya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 17 Şubat 2024 Son depremler!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Az önce Malatya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 17 Şubat 2024 Son depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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