Giriş Tarihi: 17.02.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
23:05
MALATYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Az önce Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 17 Şubat 2024 Son depremler!
Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere irili ufaklı sarsıntılar bölge halkında paniğe neden oluyor. 17 Şubat 2024 Cumartesi akşamından bir yeni deprem haberi de Malatya'dan geldi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Malatya'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?