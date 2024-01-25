SON DAKİKA MALATYA DEPREM: Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep sarsıldı! Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği!

Giriş Tarihi: 25.01.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
17:04
Son dakika Malatya deprem haberi...Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, şiddetli sarsıntının merkez üssü Battalgazi olarak ölçüldü. Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntı, yerin 13.93 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Malatya deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 25 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..