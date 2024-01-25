SON DAKİKA MALATYA DEPREM: Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep sarsıldı! Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği!

Son dakika Malatya deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Battalgazi olarak ölçülen deprem Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi. 5 üzerinde ve yerin 13.93 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, son dakika Malatya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...