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Haberler Fotohaber SON DAKİKA MALATYA DEPREM: Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep sarsıldı! Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 17:04

SON DAKİKA MALATYA DEPREM: Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep sarsıldı! Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği!

Son dakika Malatya deprem haberi...Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, şiddetli sarsıntının merkez üssü Battalgazi olarak ölçüldü. Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntı, yerin 13.93 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Malatya deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 25 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..

SON DAKİKA MALATYA DEPREM: Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep sarsıldı! Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği!

Son dakika Malatya deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Battalgazi olarak ölçülen deprem Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi. 5 üzerinde ve yerin 13.93 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, son dakika Malatya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA MALATYA DEPREM: Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep sarsıldı! Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği!

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA ŞİDETTLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Malatya ili Battalgazi ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

25 Ocak Perşembe günü saat 16.04'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü.

Derinliği 13.93 kilometre olarak açıklanan sarsıntı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi.

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SON DAKİKA MALATYA DEPREM: Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep sarsıldı! Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği!

Malatya'da saat 16:24'te 3.5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha oldu.

İşte Kandilli verileri:

ONCU-YESILYURT (MALATYA)

25.01.2024

16:24:43 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 5.0 km

SON DAKİKA MALATYA DEPREM: Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep sarsıldı! Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği!

AFAD VERİLERİ İLE MALATYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2024-01-25

Saat:16:04:04 TSİ

Enlem:38.19917 N

Boylam:38.46 E

Derinlik:13.93 km

SON DAKİKA MALATYA DEPREM: Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep sarsıldı! Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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