Giriş Tarihi: 11.05.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
08:17
MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Kandilli ve Afad duyurdu! 11 Mayıs 2024 Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
Malatya deprem haberi son dakika aktarıldı. Kandilli ve Afad verileryle son depremler listesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından endişeye neden olan sarsıntının ayrıntıları ise beli oldu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, detaylar!