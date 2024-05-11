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Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Kandilli ve Afad duyurdu! 11 Mayıs 2024 Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 11.05.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 08:17

MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Kandilli ve Afad duyurdu! 11 Mayıs 2024 Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Malatya deprem haberi son dakika aktarıldı. Kandilli ve Afad verileryle son depremler listesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından endişeye neden olan sarsıntının ayrıntıları ise beli oldu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, detaylar!

MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Kandilli ve Afad duyurdu! 11 Mayıs 2024 Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Malatya'da son zamanlarda sık sık sarsıntılar meydana gelmeye devam ederken, bir yeni sarsıntı da 11 Mayıs 2024 Cumartesi sabah sularında meydana geldi. Afad ve Kandilli güncel verileriyle paylaşılan depremin ayrıntıları son dakika aktarıldı. İşte, Malatya deprem haberinin ayrıntıları!

MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Kandilli ve Afad duyurdu! 11 Mayıs 2024 Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

MALATYA DEPREM SON DAKİKA

Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Çivril mahallesinde bir deprem meydana geldi.

Saat 07:46 sularında meydana gelen deprem Afad güncel son depremler ile aktarıldı.

İşte, yaşanman depremin büyüklüğü;

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Kandilli ve Afad duyurdu! 11 Mayıs 2024 Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

AFAD SON DAKİKA DUYURDU!

#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yazıhan (Malatya)
Tarih:2024-05-11
Saat:07:46:02 TSİ
Enlem:38.545 N
Boylam:38.03333 E
Derinlik:7 km

MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Kandilli ve Afad duyurdu! 11 Mayıs 2024 Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Kandilli ve Afad duyurdu! 11 Mayıs 2024 Malatya’da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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