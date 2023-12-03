Giriş Tarihi: 03.12.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 09:09

Manisa deprem son dakika 3 Aralık 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Manisa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Manisa depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Manisa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 3 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Manisa deprem son dakika bilgileri…