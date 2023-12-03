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Haberler Fotohaber Manisa deprem son dakika 3 Aralık 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Manisa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 03.12.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 09:09

Manisa deprem son dakika 3 Aralık 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Manisa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Manisa depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Manisa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 3 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Manisa deprem son dakika bilgileri…

Manisa deprem son dakika 3 Aralık 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Manisa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Manisa'da deprem meydana geldi. En yoğun sismik hareketlerin yer aldığı Manisa'da yaşanan son gelişmeler takip edilmekte. Bölge sürekli olarak sallanırken, bu sabah saatlerinde Manisa'da bir deprem daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri bu sebeple aratılmakta. 3 Aralık 2023 Manisa deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Manisa deprem son dakika 3 Aralık 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Manisa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

MANİSA'DA 2.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

3 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 07.58'de Manisa'nın Yeşilköy ilçesinde meydana gelen deprem 2.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Manisa deprem son dakika 3 Aralık 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Manisa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

YESILKOY-(MANISA)

03.12.2023, 07:58:31 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 7.6 km

Manisa deprem son dakika 3 Aralık 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Manisa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Manisa deprem son dakika 3 Aralık 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika Manisa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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