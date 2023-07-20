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Haberler Fotohaber MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || Marmara Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.07.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 10:09

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || Marmara Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Marmara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan devlet üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Marmara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Marmara Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || Marmara Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2023 Marmara Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları merak ediliyor. En güncel Marmara Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylara sabah.com.tr üzerinden erişim sağlanıyor. Marmara Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve Marmara Üniversitesi 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte, tüm merak edilenler…

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || Marmara Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 210+6
200+5
200+5
190+5		 216
205
205
195		 5.476
4.547
3.980
3.917		 523,03541
475,14679
525,55429
512,15922
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
75+2
70+2		 77
77
77
72		 7.006
11.345
15.700
19.082		 519,32263
451,52252
499,97217
469,84356
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
48+2
48+2
48+2		 58
50
50
50		 23.273
32.672
37.000
40.978		 491,45614
413,91222
470,86605
432,94535
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 140+4
130+4
130+4
130+4		 144
134
134
134		 24.140
23.203
21.900
19.479		 24.140
23.203
21.900
19.479
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 24.158
32.453
32.700
33.089		 490,15425
414,22726
476,24066
445,30823
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || Marmara Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 26.858
33.180
30.400
30.610		 486,43687
413,18731
479,16487
449,36187
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 43.368
37.357
35.000
31.780		 465,60505
407,63120
473,34565
447,50561
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 45.917
50.538
45.100
40.108		 462,40501
391,62041
460,89836
434,19756
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 64+2
56+2
56+2
48+2		 66
58
58
50		 50.917
54.545
53.100
48.956		 456,53098
386,94883
451,61857
421,26196
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 53+2
53+2
53+2
53+2		 55
55
55
55		 53.522
57.564
57.100
56.841		 453,49408
383,67115
447,04010
410,37982
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 56.579
55.068
51.000
53.531		 450,01443
386,37827
454,06099
414,81658
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
53+2		 58
58
58
55		 60.054
65.882
62.000
57.710		 446,13130
374,81651
441,40875
409,23835
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 65.030
57.386
51.900
57.159		 440,63384
383,86118
452,97793
409,96986
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 69.074
74.143
76.400
83.238		 436,17259
366,54389
424,88514
377,84697
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 77.328
85.332
84.100
88.517		 427,45194
355,84872
416,34721
372,08966
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
12+1
12+1
12+1		 15
13
13
13		 82.867
118.874
132.000
133.884		 421,92635
328,23834
370,01577
332,15238
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 85.963
94.183
96.900
106.704		 418,77174
348,06043
402,89076
354,27597
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Biyomühendislik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0

 1
1

 92.979
75.927

 412,09122
364,76739
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 53+2
53+2
53+2
53+2		 55
55
55
55		 95.384
105.910
103.000
113.725		 409,82888
338,29088
396,12558
347,98654
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 110.092
94.193
76.000
61.200		 396,51579
348,05099
425,38331
404,53462
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 110.217
123.094
116.000
119.829		 396,42027
325,18106
383,98102
342,84659
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 112.356
127.589
127.000
135.522		 394,54865
321,99480
374,15096
330,96295
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 120.404
111.339
112.000
116.950		 387,81455
333,92373
387,50014
345,19617
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 123.614
135.693
131.000
144.537		 385,26506
316,58184
370,44875
324,87216
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 16+1
14+1
14+1
12+1		 17
15
15
13		 124.591
140.781
154.000
150.818		 384,50145
313,27183
353,17448
320,80512
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 128.090
174.143
222.000
251.799		 381,71162
294,44548
314,01227
275,03808
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 130.958
130.163
119.000
103.347		 379,48456
320,26415
381,08364
357,28037
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 13+1
13+1
13+1
13+1		 14
14
14
14		 137.746
155.915
178.000
166.361		 374,57879
304,29003
337,21709
311,63472
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
13+1		 15
15
15
14		 144.536
165.622
155.000
167.608		 369,71648
298,85940
352,31207
310,93161
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 148.399
164.037
148.000
153.404		 367,10828
299,72389
357,28542
319,23579
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 157.394
141.562
97.500
77.572		 361,11582
312,80867
402,22002
384,32268
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 160.682
190.700
201.000
228.376		 359,03121
286,35983
324,22470
283,38190
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 181.865
175.543
173.000
182.640		 346,71955
293,73732
340,69551
303,07395
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)v		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 183.625
160.055
150.000
175.570		 345,74182
301,92066
356,30973
306,69035
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0


 1


 187.297


 343,83086
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 195.358
200.350
195.000
225.774		 339,59429
282,07333
327,58494
284,34022
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 200.780
223.279
213.000
247.536		 336,93351
272,58931
318,27781
276,48821
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 10+1
10+1
6+1
6+1		 11
11
7
7		 205.445
282.286
188.000
281.164		 334,65121
252,78443
331,37343
265,83937
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 218.309
240.976
250.000
254.805		 328,66917
265,95826
301,74516
274,03526
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 223.079
252.047
234.000
280.213		 326,54653
262,18176
308,26318
266,12421
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 224.165
226.155
219.000
226.017		 326,06291
271,45959
315,43751
284,25890
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 235.344
269.357
284.000
304.088		 321,31757
256,66297
288,51978
259,51451
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 13+1
13+1
13+1
13+1		 14
14
14
14		 268.071
268.087
294.000
274.781		 308,68650
257,06151
285,00091
267,74020
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 60+2


 62


 320.236


 291,79918
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || Marmara Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Basım Teknolojileri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
20
41
35		 414.527
Dolmadı
497.000
Dolmadı		 268,54606
Dolmadı
236,41968
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0


 1


 684.480


 230,72799
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi		 Aktüerya Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0








MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 6.831
15.943
36.700
 456,98914
383,51502
399,58168
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 350+9
340+9
340+9
340+9		 359
349
349
349		 9.118
10.097
6.100
7.689		 448,37359
395,32255
451,27959
430,27794
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 320+8
320+8
340+9
340+9		 328
328
349
349		 11.430
13.384
7.530
10.565		 441,66291
388,16269
445,07617
423,14310
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(Almanca) (4 Yıllık)		 EA 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 14.799
38.794
73.800
113.096		 434,61699
357,34837
377,04624
341,69469
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 140+4
140+4
95+3
95+3		 144
144
98
98		 37.956
48.624
40.300
51.669		 412,12765
349,62574
397,00937
377,00570
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisat Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 51.715
65.764
60.800
73.919		 403,41921
338,15780
384,14903
362,32041
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 57.612
73.239
89.100
106.774		 399,97959
333,75604
369,43163
344,71958
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 69.896
68.986
47.400
53.505		 393,29118
336,24884
392,11493
375,69491
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 78.319
62.699
39.400
49.782		 389,01841
340,03865
397,61705
378,34931
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 80.923
70.634
68.800
78.289		 387,75541
335,28453
379,64919
359,78197
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 117.447
123.906
114.000
116.488		 371,32860
310,08634
357,56348
340,14679
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 153.400
149.317
107.000
90.329		 357,69340
300,72776
360,79645
353,09239
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 153.642
165.055
165.000
171.452		 357,60794
295,54851
337,24580
318,77515
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 153.982
152.501
128.000
112.758		 357,48839
299,63154
351,76554
341,84851
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 157.061
151.695
133.000
121.256		 356,42221
299,88971
349,68800
338,03417
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisat Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 140+4
140+4
140+4
150+4		 144
144
144
154		 183.677
198.070
193.000
193.728		 347,69810
285,94887
327,54377
311,63731
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisat Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 220.805
219.475
189.000
183.692		 337,14348
280,46177
328,67363
314,73448
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1

 41
41

 257.151
294.719

 328,23128
264,37577
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisat Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 272.501
278.493
259.000
253.506		 324,82526
267,49510
308,09100
295,51947
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi		 Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 60+2


 62


 289.274


 321,23686
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisat Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 290.816
300.465
280.000
278.510		 320,92223
263,28158
302,62481
289,78061
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 307.362
299.167
254.000
242.139		 317,62185
263,53693
309,34811
298,26629
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi		 Sermaye Piyasası
(4 Yıllık)		 EA 60+2


 62


 352.541


 309,28118
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi		 Sigortacılık
(4 Yıllık)		 EA 60+2


 62


 370.088


 306,29104
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Yerel Yönetimler
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 377.943
395.721
341.000
347.078		 305,00169
247,83525
288,91052
276,23615
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 415.439
446.734
376.000
374.833		 299,18716
240,88037
282,06118
271,43853

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 428.624
457.260
459.000
491.297		 297,23904
239,53212
267,56458
254,62303
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1

1
1		 854.945
Dolmadı
689.000
617.947		 251,84395
Dolmadı
237,46561
240,11045
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 6.386
5.770
5.050
5.176		 466,61858
435,17487
454,85006
450,77683
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 7.803
7.041
6.130
6.996		 458,64121
426,54616
446,59291
437,48770
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 13.769
12.180
11.500
12.715		 432,02213
401,58757
416,74780
408,55298
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 14.027
12.297
12.800
13.995		 431,18646
401,13114
411,16140
403,29576
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca) (4 Yıllık)		 DİL 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 20.034
19.134
18.800
18.399		 411,15693
376,57375
388,53398
386,00458
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
24
41
30		 22.359
Dolmadı
75.800
Dolmadı		 404,31920
Dolmadı
217,50672
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
34
52
52		 64.950
Dolmadı
62.000
64.781		 294,28110
Dolmadı
252,72769
246,49821
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 1+0


 1


 96.589


 228,18435
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 35+1
35+1
40+1
40+1		 36
36
41
41		 5.831
2.783
2.760
3.353		 431,83836
403,90549
436,52797
434,16257
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 6.999
4.214
5.840
6.055		 427,81425
394,88591
418,31912
420,93480
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0

 5
5

 7.145
3.663

 427,37950
398,01180
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 8.523
8.944
7.910
5.268		 423,26286
377,47648
410,85590
423,96205
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 9.768
6.967
5.220
4.817		 420,33428
383,38850
420,95964
425,99657
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 11.237
10.858
11.400
11.194		 417,01502
372,71230
401,93182
406,82186
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 20.202
12.044
10.100
10.910		 402,92787
370,01744
404,81679
407,36997
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 21.393
23.809
19.800
23.924		 401,51662
351,79527
387,26088
388,03560
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 23.598
24.330
17.800
20.917		 398,92177
351,13469
390,31676
391,62171
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 24.995
26.728
22.900
22.570		 397,39655
348,44309
383,10199
389,59215
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 28.000
33.403
28.900
25.763		 394,42241
341,84800
376,17049
386,03547
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 255+7
255+7
280+7
280+7		 262
262
287
287		 29.231
13.881
10.300
12.013		 393,23747
366,43749
404,32164
405,13216
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
25+0

 25
25

 33.294
25.975

 389,56609
349,31507
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
80+2		 62
62
72
82		 44.270
23.696
18.200
22.856		 381,22372
351,92971
389,59292
389,23709
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Film Tasarımı ve Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 44.894
45.066
38.500
39.730		 380,77929
332,56659
367,21065
373,76312
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
10+0

 10
10

 46.880
41.597

 379,45400
335,11691
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 51.029
52.032
34.800
28.390		 376,80243
327,92834
370,41043
383,42567
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 51.666
43.191
37.500
46.009		 376,43083
333,92666
367,96732
369,35568
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 51.771
50.068
49.100
51.580		 376,36644
329,17199
359,31010
365,84876
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 105+3
105+3
105+3
105+3		 108
108
108
108		 65.767
68.650
55.400
55.578		 368,50772
318,53448
355,25175
363,49496
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 75.574
88.081
71.800
84.494		 363,75647
309,69056
346,04025
349,21685
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 79.075
80.977
66.800
67.313		 362,18499
312,75852
348,62668
357,10095
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS || Marmara Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 409,91758
336,81123		 160.807
201.533
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 386,55890
318,58939		 230.388
268.239
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 368,14703
316,13789		 303.150
278.947
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 365,48576
321,46317		 315.350
256.421
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 356,78876
299,95363		 357.595
359.724

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 354,03326
295,44496		 372.379
386.402
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 345,91527
291,35789		 418.927
412.453
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 343,95179
283,22481		 430.965
469.717
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turist Rehberliği
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 343,44476
287,91374		 434.169
435.872
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 340,75941
283,84810		 451.193
465.127
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 340,63478
280,68307		 452.038
489.480
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Moda Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 340,25370
279,76985		 454.453
496.615
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 339,94706
295,32527		 456.435
387.159
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 337,41495
287,97104		 473.478
435.490
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 332,12286
277,72693		 510.821
513.082
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 329,84509
273,88048		 527.392
545.860
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 326,01240
274,93582		 556.891
536.527
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 326,00980
270,28850		 556.908
577.977
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 324,99278
268,28495		 565.099
596.736
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 323,22457
276,77740		 579.310
520.979
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 318,43285
266,90938		 619.991
609.900
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 316,74177
262,77481		 635.023
650.945
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Moda Tasarımı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 312,84655
250,52898		 670.727
787.519
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 311,70689
254,82017		 681.426
737.527
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 311,39161
255,53769		 684.368
729.295
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Basım ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 310,44853
259,11954		 693.318
689.475
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 309,03150
255,95700		 707.077
724.424
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 305,84296
251,88907		 738.981
771.505
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 301,42405
249,48795		 785.511
799.842
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 300,57343
242,83683		 794.555
878.637
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 299,69842
248,73416		 803.934
808.608
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 295,65363
244,18525		 848.566
862.746
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Diş Protez Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0		 1
 282,20092
Dolmadı		 1.012.847
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0
1		 Dolmadı
254,39972		 Dolmadı
742.258
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Yerel Yönetimler
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
2+0
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
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