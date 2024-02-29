Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
10:03
Marteniçka ne demek, nasıl yapılır? 1 Mart Marteniçka hikayesi nedir, ne zaman ve nasıl takılır? İşte adım adım yapılışı!
Bulgaristan'a has bir gelenek olan Marteniçka 1 Mart tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Bulgar geleneğine göre kırmızı ve beyaz yünden yapılan bu bileklik bir ay boyunca koldan çıkarılmaz. Mart ayının gelişi ile birlikte "Marteniçka nedir, bilekliği nasıl ve ne zaman yapılır?" soruları araştırılmaya başlandı. İlk başta nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılan bu bileklikler daha sonra sağlık ve güç dileğiyle takılmaya başlandı. Bu takılar ayrıca meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılır. Peki, Marteniçka nedir, bileklikleri ne zaman takılır, çıkarılır? İşte detaylar.