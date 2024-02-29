Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Marteniçka ne demek, nasıl yapılır? 1 Mart Marteniçka hikayesi nedir, ne zaman ve nasıl takılır? İşte adım adım yapılışı!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:03

Marteniçka ne demek, nasıl yapılır? 1 Mart Marteniçka hikayesi nedir, ne zaman ve nasıl takılır? İşte adım adım yapılışı!

Bulgaristan'a has bir gelenek olan Marteniçka 1 Mart tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Bulgar geleneğine göre kırmızı ve beyaz yünden yapılan bu bileklik bir ay boyunca koldan çıkarılmaz. Mart ayının gelişi ile birlikte "Marteniçka nedir, bilekliği nasıl ve ne zaman yapılır?" soruları araştırılmaya başlandı. İlk başta nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılan bu bileklikler daha sonra sağlık ve güç dileğiyle takılmaya başlandı. Bu takılar ayrıca meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılır. Peki, Marteniçka nedir, bileklikleri ne zaman takılır, çıkarılır? İşte detaylar.

Marteniçka ne demek, nasıl yapılır? 1 Mart Marteniçka hikayesi nedir, ne zaman ve nasıl takılır? İşte adım adım yapılışı!

Baharın gelişi ile birlikte Marteniçka bileklikler yapılmaya başlandı. 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süs olan marteniçka bileklikleri bilmeyenler için merak uyandırıyor. Tarihi çok eskilere dayanan bu gelenekte bu yılda insanlar yakınlarına ve sevdiklerine huzur, sağlık dileyerek bu bileklikleri hediye edecek. Peki, Marteniçka nedir, bilekliği nasıl ve ne zaman yapılır? İşte detaylar.

Marteniçka ne demek, nasıl yapılır? 1 Mart Marteniçka hikayesi nedir, ne zaman ve nasıl takılır? İşte adım adım yapılışı!

MARTENİÇKA'NIN HİKAYESİ

1 Mart'ta bahara hoşgeldin demek için takılan marteniçkaların ortaya çıkışına dair pek çok rivayet bulunur. Rivayetlerin birine göre; hikaye Nuh Tufanı'na kadar dayanır. Kara parçası gördüğünü haber veren güvercin ağzında beyaz bir ip parçası taşımaktadır. Fakat yolda yaralanır ve ipe kan damlar.

İkinci hikaye de oldukça benzer. Bir kırlangıç ilk Bulgarlar arasında habercilik yapar. Verimli bir toprak bulduğunu haber veren kırlangıç, yolda yaralanır. Mesajın üzerine kanı damlar. Mesajı açan kişi de bu kırmızı-beyaz nesneyi kutsal bulup koluna takar. Sonra gelenekselleşir, başkaları da benzer bir nesne yani Marteniçkaları takmaya başlarlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Marteniçka ne demek, nasıl yapılır? 1 Mart Marteniçka hikayesi nedir, ne zaman ve nasıl takılır? İşte adım adım yapılışı!

1 Mart'ta Bulgaristan'da Baba Marta bayramı kutlanır, marteniçkalar baharın gelişiyle beraber kollara takılır. Dilerseniz ilk leylek gördüğünüzde de koluna takabilir, taktıktan sonra marteniçkanızı çiçek açtığını gördüğünüz ilk ağaca bağlayarak dilek tutabilirsiniz. Marteniçkaları satın alabilirsiniz fakat işin en keyifli en geleneksel ritüeli, kendi ördüğünüz marteniçkayı takmaktır.

Marteniçka ne demek, nasıl yapılır? 1 Mart Marteniçka hikayesi nedir, ne zaman ve nasıl takılır? İşte adım adım yapılışı!

MARTENİÇKA NASIL ÖRÜLÜR?

Bileğinizin kalınlığına göre, istediğiniz bilek boyundan biraz uzun gelecek biçimde hem beyaz hem de kırmızı ip kesin. Sonra beyaz ve kırmızı ipi uç uca bağlayın. Düğüm noktası ortada kalacak biçimde, bir elinizle kırmızı ipin boşta kalan ucundan tutun, ipi gerdirin. Diğer elinizle de beyaz ipin boştaki ucundan tutun ve gerdirmeyi bırakmadan, beyaz ipi saat yönünde çevirmeye başlayın. İpi çevirmekte zorlandığınız noktada gerdirmeyi bırakın, kırmızı ve beyaz ip birbirine dolanacak. Son olarak diğer uca da düğüm atın. İşte marteniçkanız hazır…

Marteniçka ne demek, nasıl yapılır? 1 Mart Marteniçka hikayesi nedir, ne zaman ve nasıl takılır? İşte adım adım yapılışı!

MARTENİÇKA NEDİR?
Martenitsa, 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar. Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına "martenitsa" olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar.

SON DAKİKA