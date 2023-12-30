Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:51
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:51
MasterChef son şef ceketini kim kazandı? (Eren-Kıvanç-Hasan) | 29 Aralık 5. finalist kim oldu, kimler yarışmaya veda etti?
MasterChef All Star'da son şef ceketinin sahibi bu gece belli oluyor. Her yıl beş finaliste ceket dağıtan yarışmanın bu akşam ekrana gelecek bölümünde 5. şef ceketinin sahibi belli olacak. Tahsin, Barbaros, Esra ve Sergen şef ceketlerinin sahibi olurken son şef ceketinin sahibi bu gece Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli olacak. Ceket almaya hak kazanamayan 2 yarışma da MasterChef'e veda edecek. Peki, 29 Aralık 2023 MasterChef All Star son şef ceketini kim kazandı? İşte 29 Aralık Cuma MasterChef 5. şef ceketinin sahibi...