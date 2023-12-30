MasterChef son şef ceketini kim kazandı? (Eren-Kıvanç-Hasan) | 29 Aralık 5. finalist kim oldu, kimler yarışmaya veda etti?

MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu gece yayınlanacak son bölümde son şef ceketini giyerek adını MasterChef finalistleri listesine yazdıran ismin kim olduğu belli olacak. Peki, Masterchef 5. finalist belli oldu mu? 29 Aralık Masterchef 5. ceketi kim kazandı? İşte, detaylar…