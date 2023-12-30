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Haberler Fotohaber MasterChef son şef ceketini kim kazandı? (Eren-Kıvanç-Hasan) | 29 Aralık 5. finalist kim oldu, kimler yarışmaya veda etti?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:51

MasterChef son şef ceketini kim kazandı? (Eren-Kıvanç-Hasan) | 29 Aralık 5. finalist kim oldu, kimler yarışmaya veda etti?

MasterChef All Star'da son şef ceketinin sahibi bu gece belli oluyor. Her yıl beş finaliste ceket dağıtan yarışmanın bu akşam ekrana gelecek bölümünde 5. şef ceketinin sahibi belli olacak. Tahsin, Barbaros, Esra ve Sergen şef ceketlerinin sahibi olurken son şef ceketinin sahibi bu gece Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli olacak. Ceket almaya hak kazanamayan 2 yarışma da MasterChef'e veda edecek. Peki, 29 Aralık 2023 MasterChef All Star son şef ceketini kim kazandı? İşte 29 Aralık Cuma MasterChef 5. şef ceketinin sahibi...

MasterChef son şef ceketini kim kazandı? Eren-Kıvanç-Hasan | 29 Aralık 5. finalist kim oldu, kimler yarışmaya veda etti?

MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu gece yayınlanacak son bölümde son şef ceketini giyerek adını MasterChef finalistleri listesine yazdıran ismin kim olduğu belli olacak. Peki, Masterchef 5. finalist belli oldu mu? 29 Aralık Masterchef 5. ceketi kim kazandı? İşte, detaylar…

MasterChef son şef ceketini kim kazandı? Eren-Kıvanç-Hasan | 29 Aralık 5. finalist kim oldu, kimler yarışmaya veda etti?

29 ARALIK MASTERCHEF'TE 5. SON CEKETİ KİM ALDI, KİM ELENDİ?

4. finalistin Sergen olmasının ardından bu haftanın beşinci ve son ceketi, 29 Aralık Cuma akşamında yayımlanacak bölümde belli olacak. Hasan, Eren, Kıvanç arasında sadece bir kişi MasterChef'in 5. finalisti ceketi almaya hak kazanırken bölüm sonunda 2 kişi ise yarışmaya veda edecek.

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MasterChef son şef ceketini kim kazandı? Eren-Kıvanç-Hasan | 29 Aralık 5. finalist kim oldu, kimler yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ

1. finalist: Tahsin (25 Aralık)

2. finalist: Barbaros (26 Aralık)

3 finalist: Esra (27 Aralık)

4 finalist: Sergen (28 Aralık)

MasterChef son şef ceketini kim kazandı? Eren-Kıvanç-Hasan | 29 Aralık 5. finalist kim oldu, kimler yarışmaya veda etti?

28 ARALIK MASTERCHEF'TE 5. FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'te 5. finalisti ceketini almaya hak kazanan isim Hasan oldu.

MasterChef son şef ceketini kim kazandı? Eren-Kıvanç-Hasan | 29 Aralık 5. finalist kim oldu, kimler yarışmaya veda etti?

28 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Bu akşam yayınlanan programda Kıvanç ve Eren MasterChef'e veda ettiler.

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