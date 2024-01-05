Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
10:57
MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL BU AKŞAM! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, canlı yayın finali ne zaman olacak?
Masterchef'de Son 4 geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Canlı yayın finalinin ne zaman olacağı araştırılmaya başladı. Bu akşam Survivor'ın başlamasıyla birlikte yılbaşı arasına giren programda bu akşam çeyrek final oynanacak. Bu hafta içi Surivor'ın yayınlanmasıyla Masterchef'in ne zaman final olacağı gündeme gelmeye başladı. All Star formatıyla ekranlara gelen yarışmanın final tarihi belli oldu. Peki, Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?