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Haberler Fotohaber MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL BU AKŞAM! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, canlı yayın finali ne zaman olacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 10:57

MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL BU AKŞAM! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, canlı yayın finali ne zaman olacak?

Masterchef'de Son 4 geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Canlı yayın finalinin ne zaman olacağı araştırılmaya başladı. Bu akşam Survivor'ın başlamasıyla birlikte yılbaşı arasına giren programda bu akşam çeyrek final oynanacak. Bu hafta içi Surivor'ın yayınlanmasıyla Masterchef'in ne zaman final olacağı gündeme gelmeye başladı. All Star formatıyla ekranlara gelen yarışmanın final tarihi belli oldu. Peki, Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?

MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL BU AKŞAM! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, canlı yayın finali ne zaman olacak?

Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı Masterchef All Star final tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sezonların iddialı isimleri, finalistleri ve şampiyonlarının yarıştığı kıyasıya rekabetin olduğu bu sezonda şampiyonun belirlenmesine kısa bir süre kaldı. Bu akşam çeyrek final oynanacak. İşte Masterchef'in canlı yayın final tarihi…

MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL BU AKŞAM! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, canlı yayın finali ne zaman olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçtiğimiz hafta Sergen Özen'in elenmesiyle birlikte son dört belli olmuştu. Canlı yayın final tarihi belli oldu. Canlı yayından önce bu akşam oynanacak çeyrek final ile bir kişi, daha sonraki gün oynanacak yarın final ile bir kişi daha veda edecek. Finalistler kupa için yarışacaklar.

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MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL BU AKŞAM! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, canlı yayın finali ne zaman olacak?

MasterChef All Star'ın 30 Aralık tarihli son bölümünde, Somer Şef final tarihini açıkladı. Somer Sivrioğlu şunları söyledi;

"Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans."

MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL BU AKŞAM! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, canlı yayın finali ne zaman olacak?

MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL BU AKŞAM!

Masterchef Türkiye All Star'da bu akşam 5 Ocak Cuma günü çeyrek final oynanacak ve ilk üç belli olacak. 6 Ocak Cumartesi yarı finalinde ise finalistler seçilecek. 7 Ocak Pazar günü canlı yayın finali oynanacak ve All Star şampiyonu belli olacak.

MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL BU AKŞAM! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, canlı yayın finali ne zaman olacak?

2023 MASTERCHEF ALL STAR SON 4 YARIŞMACI

Hasan Biltekin

Barbaros Yoloğlu

Esra Tokelli

Tahsin Küçük

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