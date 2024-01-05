MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL BU AKŞAM! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, canlı yayın finali ne zaman olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçtiğimiz hafta Sergen Özen'in elenmesiyle birlikte son dört belli olmuştu. Canlı yayın final tarihi belli oldu. Canlı yayından önce bu akşam oynanacak çeyrek final ile bir kişi, daha sonraki gün oynanacak yarın final ile bir kişi daha veda edecek. Finalistler kupa için yarışacaklar.