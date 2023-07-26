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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Temmuz MasterChef eleme adayı kim, hangi isim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları
Giriş Tarihi: 26.07.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 06:24

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Temmuz MasterChef eleme adayı kim, hangi isim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 25 Temmuz 2023 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan oyunda en başarılı yemekleri çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler ise yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Temmuz MasterChef eleme adayı kim, hangi isim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MasterChef son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk oyunu sonunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayı seçilen isimler detayları şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Temmuz MasterChef eleme adayı kim, hangi isim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 25 Temmuz 2023 Salı günü yayınlanan son bölümünde haftanın yeni mavi-kırmızı takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Temmuz MasterChef eleme adayı kim, hangi isim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından verilen menüyü hazırlamak için tezgah başına geçen mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık için tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Temmuz MasterChef eleme adayı kim, hangi isim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında haftanın ilk dokunulmaz takımı belli oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Temmuz MasterChef eleme adayı kim, hangi isim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef dokunulmazlık oyunu sonrasında en başarılı yemeklere imza atan KIRMIZI TAKIM dokunulmazlığın sahibi oldu.

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