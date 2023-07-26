MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Temmuz MasterChef eleme adayı kim, hangi isim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MasterChef son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk oyunu sonunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayı seçilen isimler detayları şöyle;