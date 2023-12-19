Giriş Tarihi: 19.12.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 00:17

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kaptanlarını belirleyecek olan oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan 2. etaplı oyunda en başarılı Ali Nazik yemeği ve kabak tatlısı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olma hakkına sahip oldu. Son bölümde kazanan ismi ve tüm detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.