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Haberler Fotohaber MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları
Giriş Tarihi: 19.12.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 00:17

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kaptanlarını belirleyecek olan oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan 2. etaplı oyunda en başarılı Ali Nazik yemeği ve kabak tatlısı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olma hakkına sahip oldu. Son bölümde kazanan ismi ve tüm detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda kırmızı ve mavi takım kaptanı olan isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusuna cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yanıtı ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

18 Aralık 2023 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın takım kaptanlarını belirleyen kaptanlık oyunu oynandı.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kaptanlık oyununun ilk etabında Ali Nazik yemeği hazırlanması istendi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

Kritik oyun sonunda en başarılı Ali Nazik yemeği hazırlayan ve kaptanlık oyunu 2. Etaba yükselen 4 isim şöyle oldu;

  • EREN
  • BATUHAN
  • BARBAROS
  • TAHSİN
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Aralık MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

Kaptanlık oyunu 2. etaba yükselen Eren, Batuhan, Barbaros ve Tahsin en başarılı kabak tatlısı hazırlamak ve mavi takım kaptanı olmak için kozlarını paylaştı.

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