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Haberler Fotohaber MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Aralık 2023 All Star MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı? Cemre ve Dilara arasındaki düelloda şok eleme!
Giriş Tarihi: 11.12.2023 18:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 18:38

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Aralık 2023 All Star MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı? Cemre ve Dilara arasındaki düelloda şok eleme!

Acun Ilıcalı yapımcılığında 10 Aralık 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonucunda potaya giren Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara arasında kritik eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan 2 etaplı oyun sonunda en az başarılı şef tabağı hazırlayan isim bu hafta elenen isim oldu. Detayları merak edenler son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına cevap arıyor. Son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Aralık 2023 All Star MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı? Cemre ve Dilara arasındaki düelloda şok eleme!

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın eleme oyunu oynandı. Eleme adayı seçilerek potaya giren Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara kritik eleme oyununda mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en az başarılı şef yemeği hazırlayan isim şampiyonluk hayallerine veda etti. Bu hafta MasterChef'ten elenen isim merak edilerek son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalar yapmaya devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 10 ARALIK

TV8 ile MasterChef kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Aralık 2023 All Star MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı? Cemre ve Dilara arasındaki düelloda şok eleme!

10 Aralık 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında bu haftanın eleme oyunu oynandı.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Aralık 2023 All Star MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı? Cemre ve Dilara arasındaki düelloda şok eleme!

Eleme potasındaki 4 yarışmacı bu hafta MasterChef'ten elenmemek için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde en başarılı yemekleri hazırlamak için tezgah başında kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Aralık 2023 All Star MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı? Cemre ve Dilara arasındaki düelloda şok eleme!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta eleme potasında yer alan yarışmacılar şöyle;

  • ESRA
  • CEMRE
  • KIVANÇ
  • DİLARA
MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 10 Aralık 2023 All Star MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı? Cemre ve Dilara arasındaki düelloda şok eleme!

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununun ilk etabında yarışmacıların aldıkları puanlar toplamı şöyle oldu.

ELEME OYUNU 1. ETAP PUANLARI

ESRA: 14

CEMRE: 15

KIVANÇ: 19

DİLARA: 18

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