MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın eleme oyunu oynandı. Eleme adayı seçilerek potaya giren Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara kritik eleme oyununda mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en az başarılı şef yemeği hazırlayan isim şampiyonluk hayallerine veda etti. Bu hafta MasterChef'ten elenen isim merak edilerek son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalar yapmaya devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 10 ARALIK

TV8 ile MasterChef kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar şöyle;