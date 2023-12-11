Acun Ilıcalı yapımcılığında 10 Aralık 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonucunda potaya giren Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara arasında kritik eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan 2 etaplı oyun sonunda en az başarılı şef tabağı hazırlayan isim bu hafta elenen isim oldu. Detayları merak edenler son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına cevap arıyor. Son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.