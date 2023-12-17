TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimlerinde potaya giren Barbaros, Esra, Batuhan ve Dilara arasından birisi bu hafta MasterChef'e veda eden isim olacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununda kimin veda ettiğini öğrenmek isteyenler son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına cevap arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.