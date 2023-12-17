MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın eleme adayları Barbaros, Esra, Batuhan ve Dilara arasından biri MasterChef'e veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde yapılan eleme oyunun kim veda ettiğini öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile MasterrChef'ten elenen yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;