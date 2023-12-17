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Haberler Fotohaber MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 17 Aralık 2023 MasterChef kim elendi?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 23:27 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 23:32

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 17 Aralık 2023 MasterChef kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimlerinde potaya giren Barbaros, Esra, Batuhan ve Dilara arasından birisi bu hafta MasterChef'e veda eden isim olacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununda kimin veda ettiğini öğrenmek isteyenler son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına cevap arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 17 Aralık 2023 MasterChef kim elendi?

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın eleme adayları Barbaros, Esra, Batuhan ve Dilara arasından biri MasterChef'e veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde yapılan eleme oyunun kim veda ettiğini öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile MasterrChef'ten elenen yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 17 Aralık 2023 MasterChef kim elendi?

17 Aralık 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef All Star son bölümde kritik eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununda potadaki yarışmacılar kozlarını paylaştı.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 17 Aralık 2023 MasterChef kim elendi?

Kritik 2 etaplı eleme oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilk etap oynandı. Verilen ana maddeyle en yaratıcı yemeği hazırlamak isteyen eleme adayları kıyasıya mücadele verdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 17 Aralık 2023 MasterChef kim elendi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • BARBAROS
  • ESRA
  • BATUHAN
  • DİLARA
MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 17 Aralık 2023 MasterChef kim elendi?

MasterChef 2023 All Star eleme oyunu ilk etabında yarışmacıların aldığı toplam puan şöyle oldu

1.OYUN

BARBAROS: 20,5
ESRA: 15,5
BATUHAN: 18
DİLARA: 17

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