Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme potasında yer alan Esra, Dilara, Ayaz, Eren, Batuhan, Hasan ve Tolga arasında bu haftanın eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda en az başarılı yemek hazırlayan yarışmacı bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Detayları merak edenler ise son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının cevabı ve tüm detaylar.