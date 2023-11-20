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Haberler Fotohaber MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 19 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 00:16 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 00:16

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 19 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme potasında yer alan Esra, Dilara, Ayaz, Eren, Batuhan, Hasan ve Tolga arasında bu haftanın eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda en az başarılı yemek hazırlayan yarışmacı bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Detayları merak edenler ise son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının cevabı ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 19 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde geçtiğimiz hafta boyu dokunulmazlık oyunu oynayan ve eleme potasına giren Esra, Dilara, Ayaz, Eren, Batuhan, Hasan ve Tolga bu hafta elenmemek için tezgah başında kıyasıya mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en az başarılı yemeği hazırlayan yarışmacı elenerek yarışmadan ayrıldı. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 19 KASIM

TV8 ile MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 19 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu!

19 Kasım 2023 Pazar gecesi TV8'de yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde bu hafta eleme potasında yer alan Esra, Dilara, Ayaz, Eren, Batuhan, Hasan ve Tolga kritik eleme oyununda mücadele verdi.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 19 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu!

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan ilk etap oyununda eleme adaylarının bu hafta yarışmaya veda etmekten kurtulmalarına olanak veren oyun oynandı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 19 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu!

Kritik oyunda verilen ana ürünle en başarılı ve yaratıcı yemeği hazırlayan yarışmacılar potadan çıkmaya hak kazandı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 19 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu!

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinin ilk etabında en başarılı yemekleri hazırlayan Dilara, Eren ve Hasan potadan çıkarak elenmekten kurtuldu.

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