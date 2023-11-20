MasterChef 2023 All Star son bölümde geçtiğimiz hafta boyu dokunulmazlık oyunu oynayan ve eleme potasına giren Esra, Dilara, Ayaz, Eren, Batuhan, Hasan ve Tolga bu hafta elenmemek için tezgah başında kıyasıya mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en az başarılı yemeği hazırlayan yarışmacı elenerek yarışmadan ayrıldı. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 19 KASIM

TV8 ile MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;