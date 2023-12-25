Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 24 Aralık 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde bu haftanın elenen yarışmacısı belirlendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan 2 etaplı eleme oyununda hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında takımları kaybederek eleme potasına gönderilen Eren, Batuhan, Sergen ve Esra arasından birisi bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu. Detayları merak edenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.