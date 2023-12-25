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Haberler Fotohaber MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 24 Aralık 2023 MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, başarılı isim veda etti
Giriş Tarihi: 25.12.2023 00:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 00:27

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 24 Aralık 2023 MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, başarılı isim veda etti

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 24 Aralık 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde bu haftanın elenen yarışmacısı belirlendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan 2 etaplı eleme oyununda hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında takımları kaybederek eleme potasına gönderilen Eren, Batuhan, Sergen ve Esra arasından birisi bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu. Detayları merak edenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 24 Aralık 2023 MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, başarılı isim veda etti

TV8 ekranlarında 24 Aralık günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında bu haftanın eleme potasında yer alan Eren, Batuhan, Sergen ve Esra arasından birisi bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan iki etaplı oyunda en puan alan yarışmacı bu hafta MasterChef'e veda ederken, son bölümü izleyemeyenler detayları son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile 24 Aralık MasterChef kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 24 Aralık 2023 MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, başarılı isim veda etti

24 Aralık 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde bu haftanın eleme adayları olan Eren, Batuhan, Sergen ve Esra, MasterChef'ten elenmemek için tezgah başında kozlarını paylaştı.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 24 Aralık 2023 MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, başarılı isim veda etti

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununun ilk etabında eleme potasındaki yarışmacılar en başarılı yemeği hazırlamak, Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerden en yüksek puanları almak için kıyasıya mücadele verdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 24 Aralık 2023 MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, başarılı isim veda etti

Eleme oyunu ilk etabında yemeklerini hazırlayan yarışmacılar, hazırladıkları yemekleri jüri şeflerin tadımına sundu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 24 Aralık 2023 MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, başarılı isim veda etti

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • EREN
  • BATUHAN
  • SERGEN
  • ESRA
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