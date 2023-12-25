TV8 ekranlarında 24 Aralık günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında bu haftanın eleme potasında yer alan Eren, Batuhan, Sergen ve Esra arasından birisi bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan iki etaplı oyunda en puan alan yarışmacı bu hafta MasterChef'e veda ederken, son bölümü izleyemeyenler detayları son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile 24 Aralık MasterChef kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar şöyle;