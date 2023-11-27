MasterChef 2023 All Star son bölümde hafta boyunca dokunulmazlık oyunu oynayan ve eleme potasına giden Hasan, Barbaros, Dilara, Esra, Alican ve Batuhan arasından birisi elenerek MasterChef'e veda etti. Yarışmaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8 ile 26 Kasım MasterChef kim elendi? sorusu cevabı ve tüm detaylar şöyle;