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Haberler Fotohaber MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 26 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitt, hangi yarışmacı veda etti?
Giriş Tarihi: 27.11.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 06:18

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 26 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitt, hangi yarışmacı veda etti?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın eleme adayları Hasan, Barbaros, Dilara, Esra, Alican ve Batuhan arasında kritik eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonunda en az başarılı yemek hazırlayan isim bu hafta MasterChef'ten elenen isim oldu. Detayları merak edenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? soruların cevap arıyor. son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 26 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitt, hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef 2023 All Star son bölümde hafta boyunca dokunulmazlık oyunu oynayan ve eleme potasına giden Hasan, Barbaros, Dilara, Esra, Alican ve Batuhan arasından birisi elenerek MasterChef'e veda etti. Yarışmaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8 ile 26 Kasım MasterChef kim elendi? sorusu cevabı ve tüm detaylar şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 26 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitt, hangi yarışmacı veda etti?

26 Kasım 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yer alan MasterChef 2023 All Star son bölümde bu haftanın eleme adayları Hasan, Barbaros, Dilara, Esra, Alican ve Batuhan arasında kritik eleme oyunu oynandı.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 26 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitt, hangi yarışmacı veda etti?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda bu hafta elenmemek isteyen yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini gösterdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 26 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitt, hangi yarışmacı veda etti?

Kritik oyunun ilk etabında yaratıcılık yemeği hazırlayan yarışmacılar hazırladıkları yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sundu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 26 Kasım 2023 All Star MasterChef kim gitt, hangi yarışmacı veda etti?

Eleme adaylarının hazırladıkları yemekleri tek tek değerlendiren jüri şefler bu hafta MasterChef eleme potasından kurtulan isimleri açıkladı.

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