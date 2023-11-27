Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın eleme adayları Hasan, Barbaros, Dilara, Esra, Alican ve Batuhan arasında kritik eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonunda en az başarılı yemek hazırlayan isim bu hafta MasterChef'ten elenen isim oldu. Detayları merak edenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? soruların cevap arıyor. son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.