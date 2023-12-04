MasterChef 2023 All Star son bölümde bu haftanın eleme oyunu oynandı. 3 Aralık günü TV8 ekranlarında yayınlanan programda eleme potasında yer alan Dilara, Tolga, Esra ve Eren bu hafta elenen yarışmacı olmamak için kritik oyunda mücadele verdi. Zorlu oyun sonunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerden en az oy alan yarışmacı bu haftanın elenen ismi oldu. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;