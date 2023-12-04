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Haberler Fotohaber MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 3 Aralık MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı elendi? Şaşırtan veda!
Giriş Tarihi: 04.12.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 19:03

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 3 Aralık MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı elendi? Şaşırtan veda!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme potasında yer alan Dilara, Tolga, Esra ve Eren yarışmaya veda eden isim olmamak için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde bu haftanın eleme oyunu oynandı. 2 etaplı oyunda en az oyu alan yarışmacı bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Yarışmadan elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyenler son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 3 Aralık MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı elendi? Şaşırtan veda!

MasterChef 2023 All Star son bölümde bu haftanın eleme oyunu oynandı. 3 Aralık günü TV8 ekranlarında yayınlanan programda eleme potasında yer alan Dilara, Tolga, Esra ve Eren bu hafta elenen yarışmacı olmamak için kritik oyunda mücadele verdi. Zorlu oyun sonunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerden en az oy alan yarışmacı bu haftanın elenen ismi oldu. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 3 Aralık MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı elendi? Şaşırtan veda!

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 3 Aralık Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde eleme potasındaki Dilara, Tolga, Esra ve Eren, yarışmaya veda etmemek için kozlarını paylaştı.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 3 Aralık MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı elendi? Şaşırtan veda!

2 etaplı oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmeleri sonunda en az puan toplayan yarışmacı bu hafta MasterChef'e veda etti.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 3 Aralık MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı elendi? Şaşırtan veda!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • DİLARA
  • TOLGA
  • ESRA
  • EREN
MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 3 Aralık MasterChef kim gitti, hangi yarışmacı elendi? Şaşırtan veda!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Kritik eleme oyununda en az oyu toplayan yarışmacı bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu.

SON DAKİKA