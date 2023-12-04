TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme potasında yer alan Dilara, Tolga, Esra ve Eren yarışmaya veda eden isim olmamak için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde bu haftanın eleme oyunu oynandı. 2 etaplı oyunda en az oyu alan yarışmacı bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Yarışmadan elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyenler son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.