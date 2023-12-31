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Haberler Fotohaber MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Aralık MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, şampiyonluğa aday gösteriliyordu
Giriş Tarihi: 31.12.2023 00:27 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 00:28

MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Aralık MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, şampiyonluğa aday gösteriliyordu

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef'in 2023 All Star sezonunda şef ceketi kazanan Hasan, Sergen, Barbaros, Esra ve Tahsin, 30 Aralık günü oynanan eleme oyununda kozlarını paylaştı. Kritik oyunda oynanan 3 etaplı oyunda en yüksek puanı alan yarışmacılar son 4'e kalırken en düşük puana sahip olan isim yarışmaya veda etti. Detayları öğrenmek isteyenler 30 Aralık MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap arıyor. MasterChef kim elendi? sorusu cevabı ve tüm detaylar.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Aralık MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, şampiyonluğa aday gösteriliyordu

MasterChef 2023 All Star son bölümde son 4'e kalan yarışmacılar ve elenen isim belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan 3 etaplı oyunda toplamda en düşük puanı alan yarışmacı şampiyonluk hayallerine veda etti son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak 30 Aralık MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalar yapılıyor.

30 ARALIK MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile 30 Aralık MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Aralık MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, şampiyonluğa aday gösteriliyordu

30 Aralık 2023 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan eleme oyununda Hasan, Sergen, Barbaros, Esra ve Tahsin elenmemek için tezgah başında mücadele verdi.

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Aralık MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, şampiyonluğa aday gösteriliyordu

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda 3 etap sonunda en düşük puana sahip olan yarışmacı elenerek yarışmaya veda etti.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Aralık MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, şampiyonluğa aday gösteriliyordu

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada 3 etap sonunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin verdikleri toplam puanlar şöyle oldu.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Aralık MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, şampiyonluğa aday gösteriliyordu

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