Giriş Tarihi: 31.12.2023 00:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
00:28
MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Aralık MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, şampiyonluğa aday gösteriliyordu
TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef'in 2023 All Star sezonunda şef ceketi kazanan Hasan, Sergen, Barbaros, Esra ve Tahsin, 30 Aralık günü oynanan eleme oyununda kozlarını paylaştı. Kritik oyunda oynanan 3 etaplı oyunda en yüksek puanı alan yarışmacılar son 4'e kalırken en düşük puana sahip olan isim yarışmaya veda etti. Detayları öğrenmek isteyenler 30 Aralık MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap arıyor. MasterChef kim elendi? sorusu cevabı ve tüm detaylar.