MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Aralık MasterChef kim gitti? Beklenmedik eleme, şampiyonluğa aday gösteriliyordu

MasterChef 2023 All Star son bölümde son 4'e kalan yarışmacılar ve elenen isim belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan 3 etaplı oyunda toplamda en düşük puanı alan yarışmacı şampiyonluk hayallerine veda etti son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak 30 Aralık MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalar yapılıyor.

30 ARALIK MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile 30 Aralık MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;