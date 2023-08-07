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Giriş Tarihi: 07.08.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 00:17

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 6 Ağustos 2023 All Star MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2023 All Star yarışmasında son haftanın eleme oyunu yapıldı. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında eleme adayı seçilen Eray, Çağatay, Esra, Berker, Eda, Tanya ve Mert arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan 2 aşamalı eleme oyunu sonrasında bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı oldu. MasterChef'e veda eden ismi merak eden izleyiciler ise detayları MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmaya devam ediyor. TV8 ile MasterChef kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 6 Ağustos 2023 All Star MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

MasterChef 2023 All Star'ın TV8 ekranlarında 6 Ağustos 2023 Pazar günü yayınlanan eleme oyununda hafta boyunca oynanan oyunların ardından eleme potasına giren Eray, Çağatay, Esra, Berker, Eda, Tanya ve Mert arasından birisi MasterChef'e veda eden isim oldu. Bu hafta yarışmadan elenen ismi öğrenmek isteyen izleyiciler son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'ten elenen isim bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 6 Ağustos 2023 All Star MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 6 Ağustos 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star'da son haftanın eleme gecesinde potada yer alan Eray, Çağatay, Esra, Berker, Eda, Tanya ve Mert arasından birisi elenerek yarışmaya veda etti.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 6 Ağustos 2023 All Star MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

2 etaplı MasterChef eleme gecesinin ilk etabı, jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan yaratıcılık oyunuyla başladı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 6 Ağustos 2023 All Star MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

Kritik eleme gecesinin ilk etabında verilen sürenin sonunda hazırladıkları yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesine sundu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 6 Ağustos 2023 All Star MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin, yarışmacıların hazırladığı yemekleri tadarak değerlendirmesi sonrasında en başarılı yemekleri hazırlayan Eda, Eray, Tanya potadan çıkarak elenmekten kurtuldu.

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