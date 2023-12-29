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Haberler Fotohaber MasterChef konuğu Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar'ın biyogragisi ve kariyeri
Giriş Tarihi: 29.12.2023 23:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 23:22

MasterChef konuğu Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar'ın biyogragisi ve kariyeri

Masterchef'te final heyecanı yaşanırken programa konuk olan Maksut Aşkar'ın hayatı ve başarılarla dolu kariyeri merak konusu oldu. Ülkemizin en ünlü şefleri arasında gösterilen isim Türkiye'nin tek Yeşil Yıldızlı şefi olması ile de dikkat çekiyor. 29 Aralık Cuma günü yayınlanan MasteChef son bölümüne konuk olan ünlü şef Michelin yıldızlı. Peki, Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte yeşil yıldızlı Maksut Aşkar kariyeri ve biyografisi.

MasterChef konuğu Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar’ın biyogragisi ve kariyeri

Türk yemeklerine modern dokunuşlarla kendi sanatsal, minimal ve modern yorumunu katarak muhteşem lezzetler ortaya çıkaran Maksut Akşar'ın hayatı ve kariyeri MasterChef All Star'ın ardından tekrar gündeme geldi. Ünlü şef Michelin yıldızının yanı sıra yeşil yıldıza sahip Türkiye'deki tek isim olması ile de dikkat çekiyor. Peki, Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte

MasterChef konuğu Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar’ın biyogragisi ve kariyeri

MAKSUT AŞKAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1976 İskenderun doğumlu olan 47 yaşındaki Maksut Aşkar, turizm ve otelcilik okuduğu 9 sene içinde, profesyonel bir yönetici olmak için mutfak eğitimi de aldı. Okul hayatı boyunca Q jazz club, emporio armani cafe gibi işletmelerde çalıştı. Mezun olduğunda ise Nupera adlı çok mekanlı yiyecek içecek işletmesinde yöneticilik yaptı.

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MasterChef konuğu Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar’ın biyogragisi ve kariyeri

Nupera'dan sonra, Hillside City Club'larda kendi işletmesinin yöneticiliğini yaptı. Maksut Aşkar, çalıştığı bu süre içinde lezzet tasarlama tutkusunu farklı projeler ile ifade etmeye çalıştı. Tasarladığı lezzetleri sergilerle örtüştürdü, karma sergilere dahil oldu ve solo sergiler açtı. Lezzetin tüm duyulara ifade ettiğini savundu. Bu ifade biçimi, yaptığı işlere yansıdı. Birçok önemli marka için lezzet danışmanlığı ve tasarım etkinlikler yaptı.

MasterChef konuğu Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar’ın biyogragisi ve kariyeri

Hillside Beach Club Fethiye, Sofa Otel, Bodrum Maçakızı Otel'e ve başka birçok işletmeye lezzetler tasarlayarak danışmanlıklarını yaptı. Son 6 senesini hayallerinin peşinden koşarak geçiren Maksut Aşkar, önce 2007- 2009 yılları arasında Multi, sonra da 2009-2012 yılları arasında LilBitz adında iki restoranla mutfaktaki yaratıcılığını kanıtladı. Deneyimlerini, Boğaziçi Üniversitesi sertifika programlarında paylaştı ve halen Özyeğin Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünde dersler vererek, kendisi gibi hayallerinin peşinden koşan gençlerle paylaşıyor.

MasterChef konuğu Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar’ın biyogragisi ve kariyeri

YEŞİL YILDIZ NEDİR?

Yeşil Yıldız, her yıl yenilenen bir ödüldür. Sürdürülebilir gastronomiye yönelik cesur, duyarlı ve son derece kararlı yaklaşımları nedeniyle kendilerini farklı kılan restoranları vurgular. Temelinde eko-sorumluluk olan bir yemek deneyimi sunan bu mekanlar, sadece lezzetli değil aynı zamanda duyarlı alternatif bir gastronomi vizyonu tasarlayan gerçek birer rol model konumundadır.

MICHELIN Yeşil Yıldız, diğer MICHELIN Rehberi ayrıcalıklarından farklılık gösterir ve MICHELIN Rehberi seçimlerine giren her türlü restorana verilebilir. Sektörün dönüşümünü desteklemek, genel anlamda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirlik konusunda alınan aksiyonları hızlandırmak için en kararlı paydaşları ve onların somut girişimlerini teşvik eder. MICHELIN Rehberi seçimine alınan ve sürdürülebilir gastronomi konusunda rol model olan restoranlara verilir.

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