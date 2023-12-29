MasterChef konuğu Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar’ın biyogragisi ve kariyeri

YEŞİL YILDIZ NEDİR?

Yeşil Yıldız, her yıl yenilenen bir ödüldür. Sürdürülebilir gastronomiye yönelik cesur, duyarlı ve son derece kararlı yaklaşımları nedeniyle kendilerini farklı kılan restoranları vurgular. Temelinde eko-sorumluluk olan bir yemek deneyimi sunan bu mekanlar, sadece lezzetli değil aynı zamanda duyarlı alternatif bir gastronomi vizyonu tasarlayan gerçek birer rol model konumundadır.

MICHELIN Yeşil Yıldız, diğer MICHELIN Rehberi ayrıcalıklarından farklılık gösterir ve MICHELIN Rehberi seçimlerine giren her türlü restorana verilebilir. Sektörün dönüşümünü desteklemek, genel anlamda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirlik konusunda alınan aksiyonları hızlandırmak için en kararlı paydaşları ve onların somut girişimlerini teşvik eder. MICHELIN Rehberi seçimine alınan ve sürdürülebilir gastronomi konusunda rol model olan restoranlara verilir.