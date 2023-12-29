Giriş Tarihi: 29.12.2023 23:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
23:22
MasterChef konuğu Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar'ın biyogragisi ve kariyeri
Masterchef'te final heyecanı yaşanırken programa konuk olan Maksut Aşkar'ın hayatı ve başarılarla dolu kariyeri merak konusu oldu. Ülkemizin en ünlü şefleri arasında gösterilen isim Türkiye'nin tek Yeşil Yıldızlı şefi olması ile de dikkat çekiyor. 29 Aralık Cuma günü yayınlanan MasteChef son bölümüne konuk olan ünlü şef Michelin yıldızlı. Peki, Maksut Aşkar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte yeşil yıldızlı Maksut Aşkar kariyeri ve biyografisi.