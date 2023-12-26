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Haberler Fotohaber MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 26 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 22:58

MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 26 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı?

MasterChef 2023 All Star son bölümde ana kadrodaki yarışmacılar şef ceketi giymek için kıyasıya mücadele veriyor. 26 Aralık günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde 2. şef ceketini almak isteyen yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan 2 etaplı oyunda en yüksek puanı almak için kozlarını paylaşıyor. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef şef ceketini kim kazandı, 2. ceketi kim aldı? sorularına cevap arıyor. MasterChef şef ceketini kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 26 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı?

MasterChef 2023 All Star'ın 26 Aralık günü ekrana gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğine şef ceketi oyunu oynandı. 2 etaplı kritik oyunda en başarılı yemekleri çıkaran ve en yüksek puana imza atan yarışmacı 2. şef ceketini giydi. Yarışmanın son bölümüne ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef şef ceketini kim kazandı, 2. ceketi kim aldı? sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF ŞEF CEKETİNİ KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef 2023 All Star şef ceketi kazanan yarışmacı detayları şöyle;

MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 26 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde sezonun 2. şef ceketi için 2 etaplı bir oyun oynandı.

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MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 26 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ilk etabında yarışmacılar en başarılı tabağı hazırlamak ve 2. etap öncesinde avantaj elde etmek isteyerek kıyasıya mücadele verdi.

MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 26 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı?

Kritik oyunun ilk etabında yarışmacıların aldığı puanlar şöyle oldu;

KIVANÇ: 21

ESRA: 17,5

SERGEN: 19,5

HASAN: 21

BARBAROS: 18

EREN: 20,5

MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 26 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı?

MASTERCHEF ŞEF CEKETİNİ KİM ALDI?

MasterChef 2. şef ceketi oyununda kazanan 2. etap oyununda en fazla puanı alan isim olacak.

SON DAKİKA