Giriş Tarihi: 26.12.2023 22:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
22:58
MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 26 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı?
MasterChef 2023 All Star son bölümde ana kadrodaki yarışmacılar şef ceketi giymek için kıyasıya mücadele veriyor. 26 Aralık günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde 2. şef ceketini almak isteyen yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan 2 etaplı oyunda en yüksek puanı almak için kozlarını paylaşıyor. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef şef ceketini kim kazandı, 2. ceketi kim aldı? sorularına cevap arıyor. MasterChef şef ceketini kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.