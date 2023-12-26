MasterChef 2023 All Star'ın 26 Aralık günü ekrana gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğine şef ceketi oyunu oynandı. 2 etaplı kritik oyunda en başarılı yemekleri çıkaran ve en yüksek puana imza atan yarışmacı 2. şef ceketini giydi. Yarışmanın son bölümüne ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef şef ceketini kim kazandı, 2. ceketi kim aldı? sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF ŞEF CEKETİNİ KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef 2023 All Star şef ceketi kazanan yarışmacı detayları şöyle;