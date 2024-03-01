MEB 2. dönem 1. ortak sınav kılavuzu yayınlandı! Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 01.03.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
17:28
Ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavlar için kılavuz yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem birinci yazılı sınavlar kılavuzunda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer aldı. Böylece milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ''Okullarda ortak sınavlar ne zaman yapılacak, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?'' soruları yanıt buldu Takvime göre, ikinci dönem 1. ortak sınavları mart ayında düzenlenecek. İşte 2023-2024 MEB 2. dönem 1. ortak sınav kılavuzu ve tarihleri…