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Haberler Fotohaber MEB 2. dönem 1. ortak sınav kılavuzu yayınlandı! Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 17:28 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 17:28

MEB 2. dönem 1. ortak sınav kılavuzu yayınlandı! Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

Ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavlar için kılavuz yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem birinci yazılı sınavlar kılavuzunda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer aldı. Böylece milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ''Okullarda ortak sınavlar ne zaman yapılacak, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?'' soruları yanıt buldu Takvime göre, ikinci dönem 1. ortak sınavları mart ayında düzenlenecek. İşte 2023-2024 MEB 2. dönem 1. ortak sınav kılavuzu ve tarihleri…

MEB 2. dönem 1. ortak sınav kılavuzu yayınlandı! Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ülke genelinde yapılacak ortak sınavlara ilişkin kılavuz yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan kılavuza göre, 6. sınıf yazılı sınavında çoktan seçmeli sorularla birlikte açık uçlu ve kısa cevaplı; 6. sınıf ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin yazılı sınavlarında ise açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Peki, Okullarda ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak? İşte, 2023-2024 MEB 2. dönem 1. ortak sınav kılavuzu

MEB 2. dönem 1. ortak sınav kılavuzu yayınlandı! Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde ülke genelinde yapılacak ortak sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem birinci yazılı sınavlar kılavuzunda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer alıyor.

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MEB 2. dönem 1. ortak sınav kılavuzu yayınlandı! Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

ORTAK SINAV TARİHLERİ

Buna göre, ülke genelinde yapılacak ikinci dönem birinci yazılı sınavları,

6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı,

Matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü düzenlenecek.

MEB 2. dönem 1. ortak sınav kılavuzu yayınlandı! Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

ORTAK YAZILI SINAV SORU TÜRLERİ VE SAYILARI

Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında çoktan seçmeli sorularla birlikte açık uçlu ve kısa cevaplı; 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin yazılı sınavlarında ise açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

Ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

MEB 2. dönem 1. ortak sınav kılavuzu yayınlandı! Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?
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