Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
13:22
MEB AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || aol.gov.tr açık lise (AÖL) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleşti. 2023-2024 AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Lise eğitimi uzaktan eğitimle tamamlamak isteyen binlerce aday dönem içi sınavlarına girdi. AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı. Sınav sonuçları için geri sayım başladı. Peki, Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı