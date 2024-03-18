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Haberler Fotohaber MEB AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || aol.gov.tr açık lise (AÖL) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 13:22

MEB AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || aol.gov.tr açık lise (AÖL) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleşti. 2023-2024 AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Lise eğitimi uzaktan eğitimle tamamlamak isteyen binlerce aday dönem içi sınavlarına girdi. AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı. Sınav sonuçları için geri sayım başladı. Peki, Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı

MEB AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || aol.gov.tr açık lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL soru ve cevapları için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, Açık lise 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler, sorumlu oldukları sınavlardan en az 45 puan alarak sınavı geçecekler. Peki, AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

MEB AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || aol.gov.tr açık lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 16-17 Mart günlerinde gerçekleşti. Sınava dair soru ve cevaplar ise 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

AÖL sonuçları ise 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek

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MEB AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || aol.gov.tr açık lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

MEB AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || aol.gov.tr açık lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÇIK LİSE SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise 2. dönem cevap anahtarı takvimi açıklandı. Paylaşılan kılavuza göre; AÖL yazılı sınavlarında sorulan soruların cevap anahtarı 21 Mart Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

Adaylar cevap anahtarı ekranında kendilerine sınavda yöneltilen soruların A, B, C, D şeklinde cevaplarını görüntüleyebilecek. Cevap anahtarına ve sorulara ilişkin itirazlar cevap anahtarı yayınlanmasının ardından en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde gerçekleştirilecek.

MEB AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || aol.gov.tr açık lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

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