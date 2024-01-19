Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı || MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 06:02

MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı || MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bakanlık daha önce sınav tarihini duyurmuştu. Öğrenciler bu dönem notlarını ve derslerden geçip geçmediklerini öğrenmek için araştırmalarına başladılar. Ders geçme notu alt sınırı 45 olurken bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Peki, MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı || MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz Aralık ayının 23 ve 24'ünde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi sınavlarına binlerce öğrenci girdi. Sorumlu olunan her dersten 11 soru yöneltildi. Değerlendirme işlemlerinde yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Peki; 2023-2024 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, tüm merak edilenler…

MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı || MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı || MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranına aol.meb.gov.tr adresinden giriş yapılacak.

Üst menüde bulunan "Sisteme Giriş" bölümünden adaylar öğrenci girişini seçerek ardından "Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, şifre bölümünü doldurarak sisteme giriş yapacak.

Ardından ise sol tarafta bulunan menü aracılığıyla 1. dönem sınav sonuçları görüntülenebilecek.

MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı || MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılında toplam 3 sınav düzenleyecek. Yılın son açık lise sınavları ise 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı || MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre açık lise sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde paylaşılacak. Sınav sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü en geç saat 13.00'a kadar sonuçların paylaşılması bekleniyor.

SON DAKİKA