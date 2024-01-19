MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı || MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre açık lise sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde paylaşılacak. Sınav sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü en geç saat 13.00'a kadar sonuçların paylaşılması bekleniyor.