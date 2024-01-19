Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
06:02
MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı || MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bakanlık daha önce sınav tarihini duyurmuştu. Öğrenciler bu dönem notlarını ve derslerden geçip geçmediklerini öğrenmek için araştırmalarına başladılar. Ders geçme notu alt sınırı 45 olurken bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Peki, MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı