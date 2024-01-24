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Haberler Fotohaber MEB AÖL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! Açık Lise (AÖL) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuç ekranı
Giriş Tarihi: 24.01.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 07:17

MEB AÖL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! Açık Lise (AÖL) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuç ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 2023-2024 AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının 23-24 Aralık tarihlerinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Lise eğitimi uzaktan eğitimle tamamlamak isteyen binlerce aday dönem sonu sınavlarına girmişti. Sonuçların açıklanması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu sonrasında AÖL sonuçları için tarih belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MEB AÖL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuç ekranı

2023-2024 AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lise eğitimini açık lisede devam ettiren öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Son sınavların açıklanmasıyla Açık Lise birinci dönem not ortalaması belli olacak. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MEB AÖL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuç ekranı

AÖL SONUÇLARI BUGÜN BELLİ OLUYOR!

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre sonuçlar bugün 24 Ocak 2024 itibarıyla adayların erişimine açılacak.

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MEB AÖL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuç ekranı

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB AÖL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuç ekranı

AÇIK LİSE DERS GEÇME NOTU KAÇ?

2023- 2024 eğitim öğretim yılında Açık Lise ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin derslerden başarılı olabilmeleri için en düşük kırk beş notuna sahip olması gerekir

Bu notun altındaki öğrenciler başarısız sayılır. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda yanlış cevap sayıları doğru yanıtları etkilemez. Açık Lise sınavlarında 4 yanlış, 1 doğruyu götürmez.

Sınavlarda her doğru cevabın karşılığı 5 puan olarak belirlenmiştir. Açık Lise sınavlarında en az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci 45 puana ulaşarak dersi başarıyla geçmiş olur.

MEB AÖL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuç ekranı
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