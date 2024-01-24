Giriş Tarihi: 24.01.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
07:17
MEB AÖL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! Açık Lise (AÖL) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuç ekranı
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 2023-2024 AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının 23-24 Aralık tarihlerinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Lise eğitimi uzaktan eğitimle tamamlamak isteyen binlerce aday dönem sonu sınavlarına girmişti. Sonuçların açıklanması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu sonrasında AÖL sonuçları için tarih belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?