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Haberler Fotohaber Son Dakika: 2024 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı
Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 10:06

Son Dakika: 2024 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı MEB EKYS sonuçları sorgulama ekranına ziyaretler başladı. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 8 Mart Cuma günü (bugün) açıklanacak. Gözler https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasına dönerken sonuçlarını bekleyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuca erişecek. Peki; 2024 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Son Dakika: 2024 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda yönetici olarak görev almak isteyen adayların katıldığı sınav sonrası sıra sonuç adımında. Peki; 2024 MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Son Dakika: 2024 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

2024-MEB-EKYS: SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2024 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları 4-11 Ocak günü alındı. Sınav ise 18 Şubat günü düzenlendi.

2024-MEB-EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı.

''18 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2024-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

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Son Dakika: 2024 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

EKYS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve sınav puanı yer alacak.

Son Dakika: 2024 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: 2024 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

SONUÇLARA İTİRAZ

ÖSYM EKYS 2024 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurması gerekiyor.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılması gerekiyor.

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