Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
10:06
Son Dakika: 2024 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı MEB EKYS sonuçları sorgulama ekranına ziyaretler başladı. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 8 Mart Cuma günü (bugün) açıklanacak. Gözler https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasına dönerken sonuçlarını bekleyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuca erişecek. Peki; 2024 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?