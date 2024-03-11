Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:20
MEB ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN GERİ SAYIM || 2024 Öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?
2024 yılı öğretmen ataması için binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2023 KPSS puanlarıyla atama bekleyen öğretmen adayları "öğretmen atamasının" gerçekleştirilmesi için Meclis'ten gelecek açıklamaya yöneldiler. Bakan Tekin'in açıklamalarıyla şekillenmeye başlayan atama takvimi için Şubat ayı işaret edilmişti. Mart ayının gelmesiyle ilan edilecek boş kadrolara atama bekleyen adaylar yeni eğitim öğretim yılında görevlerine başlamaya hazırlanıyor. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar