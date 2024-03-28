MEB ORTAK SINAV SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF || MEB 2. dönem 1. yazılı ortak sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
08:33
2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ülke genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı 6. sınıf yazılı sınavında çoktan seçmeli sorularla birlikte açık uçlu ve kısa cevaplı; 6. sınıf ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin yazılı sınavlarında ise açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı. Şimdi tüm gözler ortak sınav cevap anahtarı için Milli Eğitim Bakanlığı duyularına çevrilmiş durumda. Peki; 2. dönem 1. yazılı MEB ortak sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2023-2024 MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.