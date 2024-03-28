MEB ORTAK SINAV SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF || MEB 2. dönem 1. yazılı ortak sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ORTAK YAZILI SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluştu. Bu derslerin sınavları, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak.

6. sınıf Türkçe dersi sınavı için farklı bir puanlama yapılacak. 6. Sınıf Türkçe dersinde 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu sorudan oluşan bir sınav yapıldı. Çoktan seçmeli soruların optik puanlaması il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılırken, 2 açık uçlu sorunun puanlaması ise 81 ilden uygulamaya katılan öğretmenler tarafından yapılacak.

6. sınıflarda Türkçe sınavına 1 milyon 200 bin öğrenci katıldı. Açık uçlu sorularda Türkiye'de ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir sınav yapılmış oldu.