Giriş Tarihi: 01.03.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
19:39
MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ || Resm Gazete’de! MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler var?
MEB Yönetici Atama Yönetmeliği değişti. 1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik merakla bekleniyordu. Yeni yönetmelikle yönetici atamalarda birçok değişim oldu. Binler yönetici adayının gözü yeni yönetmeliğe çevrildi. Peki MEB Atama Yönetmeliğinde neler değişti? İşte yeni yönetmeliğe dair ayrıntılar