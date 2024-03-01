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Haberler Fotohaber MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ || Resm Gazete’de! MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler var?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 19:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 19:39

MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ || Resm Gazete’de! MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler var?

MEB Yönetici Atama Yönetmeliği değişti. 1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik merakla bekleniyordu. Yeni yönetmelikle yönetici atamalarda birçok değişim oldu. Binler yönetici adayının gözü yeni yönetmeliğe çevrildi. Peki MEB Atama Yönetmeliğinde neler değişti? İşte yeni yönetmeliğe dair ayrıntılar

MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ || Resm Gazete’de! MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler var?

2024 yılı için yönetici adaylarının gözü kulağı MEB'ten gelecek yeni yönetmeliğe çevrilmişken 1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yeni yönetmelik yayımlandı. Yeni yönetmelikle puanlama sisteminde değişme yaşanacakken görev yapılacak müdürlükte o müdürlüğe ait branşlardan olma şartı getirildi. Peki, MEB Atama Yönetmeliğinde neler değişti? İşte 2024 MEB Atama Yönetmeliği

MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ || Resm Gazete’de! MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler var?

ŞUBE MÜDÜRLERİNE SINAVSIZ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKI

Milli Eğitim Bakanlığından Şube Müdürü iken istifa ederek öğretmenliğe dönenler, önceden en az bir yıl okul müdürlüğü yapmış olmaları durumunda yeniden görevlendirme kapsamında "sadece boş kalan yerlere" sınavsız olarak Müdürlük başvurusu yapabilecekler.

EK MADDE 1- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme hükümlerine göre yapılır."

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MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ || Resm Gazete’de! MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler var?

DEĞERLENDİRMEDE PUAN KRİTERİ DEĞİŞTİ!

Alanı dışında yüksek lisans yapanlara ek puan kaldırıldı. Ancak proje okulları konusunda herhangi bir madde eklenmemesi eleştiri konusu olacak gibi.

- Öğretmenlerin hizmet puanı artık değerlendirmeye dahil edilecek ve hizmet puanının %3'ü ek puanı etkileyecek.

- Yönetici atamada artık eTwinnig, TÜBİTAK vs.. projeler de ve uluslararası yarışmalar, makaleler puan getirmeyecek.

- Okul, ilçe, il zümre başkanlarına puan verilmesine devam edecek.

MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ || Resm Gazete’de! MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler var?

4 YILI DOLMADAN İSTİFA EDENLER ESKİ GÖREV YERİNE!

Yöneticiliği tayin aracı olarak görenler için kötü haber! Yeni düzenlemeye eklenen bir madde ile 4 yılı dolmadan istifa edenler yönetici olmadan önceki okuluna gönderilecek.

a) Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

b) Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna, öğretmen olarak atanır."

MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ || Resm Gazete’de! MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler var?

Okul Müdürlerine İl İçi ve İl Dışı Tayin Hakkı: 1 yıl yöneticilik yapmış öğretmenler doğrudan idareci olmak için başvuru yapabilecekler.

Okul bazlı yönetici atama getirildi. Buna göre ilkokulda sınıf öğretmeni dışında, ana okulunda okul öncesi öğretmeni dışında ve imam hatiplerde din kültürü öğretmenleri dışında başka branşlardan öğretmenler okul müdürü olamayacak.

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