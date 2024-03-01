MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ || Resm Gazete’de! MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler var?

ŞUBE MÜDÜRLERİNE SINAVSIZ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKI

Milli Eğitim Bakanlığından Şube Müdürü iken istifa ederek öğretmenliğe dönenler, önceden en az bir yıl okul müdürlüğü yapmış olmaları durumunda yeniden görevlendirme kapsamında "sadece boş kalan yerlere" sınavsız olarak Müdürlük başvurusu yapabilecekler.

EK MADDE 1- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme hükümlerine göre yapılır."