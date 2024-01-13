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Haberler Fotohaber MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…
Giriş Tarihi: 13.01.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 11:34

MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

Okullarda birinci dönemim bitmesine kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'den 15 tatil öncesi öğrencileri sevindirecek açıklama geldi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri yoğun ders döneminin adından cuma günü sömestr tatiline girecek. Yarıyıl tatilinden önceki son haftada öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri sağlanayacak faaliyetler için tuşa basıldı.

MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk karneleri bu cuma günü verilecek. Yoğun sınav ve ders temposunun ardından tatile girecek öğrenciler için 15 tatil öncesi sevindirici açıklama MEB'den geldi. Bu yıl ilk kez "dönem sonu faaliyet haftası" düzenlenecek.

MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

OKULLARDA KARNE ÖNCESİ "DÖNEM SONU FAALİYET HAFTASI" DÜZENLENECEK!

MEB tarafından okullara gönderilen yazıda okulların son haftasında etkinlikler düzenleneceğine yer verildi. Buna göre, 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlik programı düzenlenecek.

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MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

Yayımlanan yazıda; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacağı ve velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edildi.

MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

Faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterileceği de vurgulandı.

MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

ETKİNLİKLER "KIŞ ŞENLİĞİ" HAVASINDA OLACAK
Karne öncesindeki son 4 günü kapsayan 15-18 Ocak'ta resmî ve özel tüm okullarda, "kış şenliği" havasında faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandığı vurgulandı.



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