MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk karneleri bu cuma günü verilecek. Yoğun sınav ve ders temposunun ardından tatile girecek öğrenciler için 15 tatil öncesi sevindirici açıklama MEB'den geldi. Bu yıl ilk kez "dönem sonu faaliyet haftası" düzenlenecek.