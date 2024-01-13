Giriş Tarihi: 13.01.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
11:34
MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…
Okullarda birinci dönemim bitmesine kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'den 15 tatil öncesi öğrencileri sevindirecek açıklama geldi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri yoğun ders döneminin adından cuma günü sömestr tatiline girecek. Yarıyıl tatilinden önceki son haftada öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri sağlanayacak faaliyetler için tuşa basıldı.