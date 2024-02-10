Giriş Tarihi: 10.02.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
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Mehmed Fetihler Sultanı dizisi oyuncuları ve konusu || TRT 1’in yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban'ın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Şafak Bal'ın üstlendiği dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Tanıtımı gören izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu, hikayesi ve yayın tarihi gibi detayları araştırmaya başlandı. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, TRT 1'in yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.