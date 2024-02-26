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Haberler Fotohaber Mehmed Fetihler Sultanı konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:52

Mehmed Fetihler Sultanı konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

TRT 1 yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu yapım, 27 Şubat tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Salı günleri izleyici karşısına çıkacak olan Miray Yapım imzalı dizi başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban yer alıyor. Devlet-i Aliyye'yi büyük bir cihan devleti haline getiren Sultan Mehmed Han'ın hikayesini ekranlara taşıyan dizinin 1. Bölümü için bekleyiş sona eriyor. Peki; Mehmed Fetihler Sultanı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar.

Mehmed Fetihler Sultanı konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Senaryosunu Ozan Bodur, Fatih Güler, Cihan Bozkaya ve Enes Şengönül'ün kaleme aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi yayın hayatına başlıyor. 27 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Kenan Çoban gibi isimler yer alıyor. Mehmed Fetihler Sultanı konusu ve oyuncu kadrosu dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yapım, İstanbul'un fethiyle müjdelenen büyük Türk hükümdarı Sultan Mehmed Han'ın hayatını ele alıyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte dizi hikayesi ve karakterleri hakkında detaylar.

Mehmed Fetihler Sultanı konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Senaryosunu Ozan Bodur, Fatih Güler, Cihan Bozkaya ve Enes Şengönül'ün birlikte kaleme aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi 27 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.

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Mehmed Fetihler Sultanı konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban'ın yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetihlerle dolu destansı hikayesini ekrana taşıyacak.

Dizide ayrıca İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de yaşamının önemli aşamalarına ışık tutacak.

Eyüp el Ensari karakteri için dünyaca ünlü yıldız Ghassan Mesud kamera karşısına geçti.

Mehmed Fetihler Sultanı konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu, Ghassan Mesud, Açelya Akkoyun gibi isimler yer alıyor.

Mehmed Fetihler Sultanı konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, hem yurt dışında hem de ülkemizde çekilmektedir.

Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mejid Mejidi'nin Hz. Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı.

Yurt dışı çekimleri tamamlandıktan sonra ekip Türkiye'ye geldi. Türkiye çekimleri ise İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

İstanbul'da özel olarak kurulan platoda çekilen sahneler, tarihi atmosferi ve detaylarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

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