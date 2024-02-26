Mehmed Fetihler Sultanı konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
09:52
TRT 1 yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu yapım, 27 Şubat tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Salı günleri izleyici karşısına çıkacak olan Miray Yapım imzalı dizi başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban yer alıyor. Devlet-i Aliyye'yi büyük bir cihan devleti haline getiren Sultan Mehmed Han'ın hikayesini ekranlara taşıyan dizinin 1. Bölümü için bekleyiş sona eriyor. Peki; Mehmed Fetihler Sultanı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar.