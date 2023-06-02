Giriş Tarihi: 02.06.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 06:41

Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi? SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, zatürre tedavisi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, medya camiasını ve sevenlerini yasa boğarken Barlas ailesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da arayarak taziye dileklerini iletti. Öte yandan duayen gazeteci ile ilgili olarak detaylar da merak konusu haline geldi. Bu kapsamda "Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte Mehmet Barlas'ın hayatı ve hakkında detaylar.