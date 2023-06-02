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Haberler Fotohaber Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi? SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 02.06.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 06:41

Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi? SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, zatürre tedavisi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, medya camiasını ve sevenlerini yasa boğarken Barlas ailesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da arayarak taziye dileklerini iletti. Öte yandan duayen gazeteci ile ilgili olarak detaylar da merak konusu haline geldi. Bu kapsamda "Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte Mehmet Barlas'ın hayatı ve hakkında detaylar.

Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi? SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

Türk basın tarihine damgasını vuran isimler arasında yer alan, SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Vefat haberi sevenlerini yasa boğan ismin cenaze programı ailesi tarafından açıklanırken öte yandan "Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi?" gibi sorular da gündeme geldi. Entellektüel birikimi ile meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan Barlas, yaklaşık 2 aydır Şişli'deki özel bir hastanede zatürre tedavisi görüyordu. Peki, Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte detaylar.

Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi? SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

MEHMET BARLAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Büyük gazetelerin birçoğunda çalışan Barlas, Ankara'da 1942 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yapan Barlas, gazetecilikle öğrencilik döneminde babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başlayan Barlas, 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı.

İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yapan Barlas, 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

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Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi? SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Posta ve Sabah'ın da aralarında olduğu birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Çeşitli dönemlerde Star TV, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yapan Barlas, 2003'te kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Barlas, NTV'de Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adlı programı sundu.

Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi? SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

NTV ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile Türk Müziği'ne yönelik "Makam Farkı" adlı programı yapan Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.

1968'de meslektaşı Canan Barlas ile evlenen Barlas'ın Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunuyor.

Duayen gazetecinin "Rüzgar Gibi Geçti", "Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi", "İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak", "Türkiye Üzerine Pazarlıklar", "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" ve "Dün Dündür" adlı kitapları da bulunuyor.

Mehmet Barlas kimdir, kaç yaşında neden vefat etti, hastalığı neydi? SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

Türk basın tarihine damgasını vuran isimler arasında yer alan, 28 Şubat sürecinde sergilediği dik duruş ile Türkiye'ye örnek olan başyazarımız Mehmet Barlas (81) vefat etti. Entellektüel birikimi ile meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan Barlas, yaklaşık 2 aydır Şişli'deki özel bir hastanede zatürre tedavisi görüyordu. Dün akşam durumu kötüye giden Barlas, saat 22.30 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Barlas'ın kaybı, ailesi, sevenleri ve medya camiasını yasa boğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Barlas'ın pazar günü Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SABAH Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatının ardından Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'ı telefon ile arayarak taziye dileklerini iletti.

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