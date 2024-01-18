Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Mehmet Hilmi Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Mehmet Hilmi Güler biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:18

Mehmet Hilmi Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Mehmet Hilmi Güler biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler hayatı, kariyeri, siyasi geçmişi ile merak ediliyor. Türk siyasetçi, akademisyen, metalurji ve malzeme mühendisi Güler, 2007-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak da görev yapmıştı. Peki; Mehmet Hilmi Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…

Mehmet Hilmi Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Mehmet Hilmi Güler biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı ve kariyeri ile gündemin merak edilen isimleri arasında yerin aldı. Lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nden Metalurji Mühendisi olarak tamamladı. Aynı üniversiteden Master ve Doktora derecelerini aldı. Peki; Mehmet Hilmi Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…

Mehmet Hilmi Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Mehmet Hilmi Güler biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

1949 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve Ortaokulu Ordu'da İsmet Paşa İlk ve Ortaokullarında bitirerek; 1966 yılında Ordu Lisesinden, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nden Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden Master ve Doktora derecelerini aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mehmet Hilmi Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Mehmet Hilmi Güler biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Sırasıyla ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Yarı-zamanlı Asistan, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde Tam-zamanlı asistan olarak çalıştı, öğretim üyeliği yaptı. Malzeme ve İmal Usulleri dersleri verdi.

Mehmet Hilmi Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Mehmet Hilmi Güler biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

1976 yılında, Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)'ye girdi. Grup Başkanı olarak, çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgâh ve teknoloji seçiminde görev aldı. 1979 yılında araştırmacı olarak TÜBİTAK'a geçti. Sırasıyla; Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunarak, Yönetim Kurulu'na seçildi. Bilim ve Teknoloji Politikasına ilişkin çalışmalara ek olarak, Roket Teknolojisi ve Silah Sistemleri üzerine yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev aldı.

Mehmet Hilmi Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Mehmet Hilmi Güler biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Türkiye; Ereğli Demir Çelik A.Ş.(ERDEMİR)'de Yönetim Kurulu'nda beş yıl (1985-1991) süreyle görev yaptı. ERDEMİR'deki görevi süresince; maliyeti düşürmek, verim ve kaliteyi artırmak gayesiyle demir-çeliğin ana girdileri üzerine uzun süreli ve geniş çaplı çalışmalar başlattı.

1991 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)'na Yönetim kurulu başkanı olarak atandı.

Ordu'da, Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD)'nin Kurucu Genel Sekreterliğini yaptı. Ordu iline ait çeşitli özgün yatırım ve kalkınma projeleri hazırladı.

SON DAKİKA