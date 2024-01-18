Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:18
Mehmet Hilmi Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Mehmet Hilmi Güler biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler hayatı, kariyeri, siyasi geçmişi ile merak ediliyor. Türk siyasetçi, akademisyen, metalurji ve malzeme mühendisi Güler, 2007-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak da görev yapmıştı. Peki; Mehmet Hilmi Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…