Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? Mehmet Öntürk hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi!

Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
13:49
Mehmet Öntürk hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar araştırılıyor. 18 Mart 1970'te Hatay Kırıkhan'da doğan Öntürk, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirmiştir. Hatay'da tarım faaliyetleri ile tanınan siyasi isim, 3 dönem AK Parti Hatay Milletvekili olarak Meclis'te görev almıştır. Peki, Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi ve hayatı hakkında detaylı bilgiler…