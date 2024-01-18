Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? Mehmet Öntürk hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi!

1970 yılında Hatay'da doğan Mehmet Öntürk, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat bölümünde tamamladı. Tarım ve tarıma dayalı işletmecilik yapan Öntürk, 2002-2007 Yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu ve 24. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili seçildi. Peki; Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte Mehmet Öntürk hayatı ve siyasi kariyeri.