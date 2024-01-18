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Haberler Fotohaber Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? Mehmet Öntürk hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 13:49

Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? Mehmet Öntürk hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi!

Mehmet Öntürk hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar araştırılıyor. 18 Mart 1970'te Hatay Kırıkhan'da doğan Öntürk, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirmiştir. Hatay'da tarım faaliyetleri ile tanınan siyasi isim, 3 dönem AK Parti Hatay Milletvekili olarak Meclis'te görev almıştır. Peki, Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi ve hayatı hakkında detaylı bilgiler…

Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? Mehmet Öntürk hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi!

1970 yılında Hatay'da doğan Mehmet Öntürk, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat bölümünde tamamladı. Tarım ve tarıma dayalı işletmecilik yapan Öntürk, 2002-2007 Yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu ve 24. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili seçildi. Peki; Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte Mehmet Öntürk hayatı ve siyasi kariyeri.

Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? Mehmet Öntürk hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi!

MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?

Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970 tarihinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Bekir, annesinin adı Yüksel'dir.

İktisatçı, sanayici, çiftçi kimlikleriyle tanınan Öntürk, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu.

Tarım ve tarıma dayalı işletmecilik alanında faaliyet gösteren Öntürk, ayrıca Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

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Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? Mehmet Öntürk hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi!

2002-2007 yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

24. ve 25. Dönemlerde AK Parti Hatay Milletvekili olarak seçildi. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Çevre ve KİT Komisyonu Üyeliklerinde bulundu.

İyi derecede İngilizce bilen Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? Mehmet Öntürk hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi!
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Mehmet Öntürk kimdir, kaç, yaşında, nereli? Mehmet Öntürk hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi!
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