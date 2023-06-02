Mehmet Şimşek kimdir? Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ'DEN MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMASI: TAKDİR CUMHURBAŞKANIMIZIN

Mehmet Şimşek Kabine'de olacak mı sorusunu yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet bey yakın bir arkadaşımız. O açıklamayı yaptığımız gün reddetti deniyordu biz o arada odamda kahve içiyorduk. Sonra açıklama yapalım dedik. Mehmet Bey partimizin içinde bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine konusu cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken süreçlere katkı vermek için görüşüyorlar."

Yeni dönemde merak edilen konuların başında yeni ekonomi kadroları geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalara destek verdiğini duyurduğu ve Batman mitingine katılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde etkin bir isim olması bekleniyor.

AK Parti'nin ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz'ün de yeni dönemde etkin olması bekleniyor. Bakanlık için seçim beyannamesinin hazırlanmasında rol alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da adı geçiyor.

Yeni dönemde Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği konuşulurken, eski Bakan Lütfü Elvan ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın da içinde yer alacağı güçlü bir ekbinin kurulacağı ifade ediliyor.

"EKONOMİYE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"

Mehmet Şimşek'le ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Mehmet Şimşek Bey, kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.