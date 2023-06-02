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Haberler Fotohaber Mehmet Şimşek kimdir? Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 13:16

Mehmet Şimşek kimdir? Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2.tur sonuçları açıklanırken yeni kabine sisteminde Mehmet Şimşek'in görevi merak ediliyor. Şimşek'in yeni dönemde ekonomi yönetiminde söz sahibi olacağı belirtilirdi. Şu an halihazırda AK Parti Sözcüsü olan Ömer Çelik, ''Mehmet Bey partimizin içinde bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor." ifadelerini kullandı. Peki Mehmet Şimşek kimdir? Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

Mehmet Şimşek kimdir? Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

Mehmet Şimşek hayatı ile gündemde merak edilen isimler arasında bulunuyor. Yeni kabine listesinin belli olması beklenirken Yeni kabinede Mehmet Şimşek olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Yeni kabinenin bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenirken ekonomi yönetiminde etkin olacağı konuşulan isimler arasında yer alıyor. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni kabinede olup olmayacağı ile ilgili detayların birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Peki Mehmet Şimşek kimdir? Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

Mehmet Şimşek kimdir? Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

1 Ocak 1967 tarihinde Batman'da dünyaya gelen Mehmet Şimşek'in baba adı Hasan, anne adı Mehdiye'dir.

.Ekonomist olan Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı.

"Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu.

64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı..Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Mehmet Şimşek kimdir? Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ'DEN MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMASI: TAKDİR CUMHURBAŞKANIMIZIN

Mehmet Şimşek Kabine'de olacak mı sorusunu yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet bey yakın bir arkadaşımız. O açıklamayı yaptığımız gün reddetti deniyordu biz o arada odamda kahve içiyorduk. Sonra açıklama yapalım dedik. Mehmet Bey partimizin içinde bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine konusu cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken süreçlere katkı vermek için görüşüyorlar."

Yeni dönemde merak edilen konuların başında yeni ekonomi kadroları geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalara destek verdiğini duyurduğu ve Batman mitingine katılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde etkin bir isim olması bekleniyor.

AK Parti'nin ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz'ün de yeni dönemde etkin olması bekleniyor. Bakanlık için seçim beyannamesinin hazırlanmasında rol alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da adı geçiyor.

Yeni dönemde Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği konuşulurken, eski Bakan Lütfü Elvan ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın da içinde yer alacağı güçlü bir ekbinin kurulacağı ifade ediliyor.

"EKONOMİYE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"

Mehmet Şimşek'le ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Mehmet Şimşek Bey, kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.

Mehmet Şimşek kimdir? Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?
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Mehmet Şimşek kimdir? Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?
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