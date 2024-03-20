Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2024 yılında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükselmişti.