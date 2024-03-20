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Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:05

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

Memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Memurlar ise maaş ödemelerini her ayın 15'inde alıyor. Bu sebeple Nisan aylıklarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek? İşte 2024 Memur maaşı ödeme takvimi

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

Memur maaşları ne zaman yatacak sorusu Nisan aylıkları için yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca memur Nisan ayı maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatıp yatmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, 10 Nisan'dan önce ödenir mi? İşte 2024 Memur maaşı ödeme takvimi ve tüm detaylar…

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Bu sebeple memurlar, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

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Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

Son günlerde memur maaşlarının bayramdan önce ödenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği yönünde iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Ancak nisan ayı maaş ödemelerine ilişkin hükümetten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yani memur ve emekli maaşlarının bayram öncesi yatıp yatmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bilindiği üzere memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor.

Buna göre Nisan ayı memur maaşları 15 Nisan Pazartesi günü ödenecek.

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2024 yılında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükselmişti.

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