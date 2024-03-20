Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
10:05
Memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Memurlar ise maaş ödemelerini her ayın 15'inde alıyor. Bu sebeple Nisan aylıklarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek? İşte 2024 Memur maaşı ödeme takvimi…