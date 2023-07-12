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Haberler Fotohaber Son Dakika Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti! Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 15:53

Son Dakika Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti! Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Son dakika Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Menzil Cemaati lideri olarak bilinen isim bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altındaydı. Gelen son dakika haberi ardından Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. "Gavs-ı Sânî" olarak anılan Menzil Şeyhi cenaze namazının cemaatin merkezi olan Adıyaman Menzil'de kılınması bekleniyor. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı hakkında tüm merak edilenler…

Son Dakika Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti! Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni cenazesi ve hayatı ile araştırılmaya başladı. İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören Menzil Cemaati'nin lideri, cemaatin de doğuş merkezi olan Adıyaman doğumlu. Gavs-ı Sânî olarak bilinen liderin cenazesi şimdiden gündemdeki yerini aldı. Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir sorusu yanıt arıyor. Peki, Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kaç yaşında, nereli?

Son Dakika Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti! Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

SEYYİD ABDÜLBAKİ ELHÜSEYNİ VEFAT ETTİ!

Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Tedavi gördüğü hastanede bugün saat 14.10'da vefat etti.

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Son Dakika Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti! Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

SEYYİD ABDÜLBAKİ ELHÜSEYNİ KİMDİR?

Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur.

Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olana Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdulbaki El Hüseyni cemaatin başına geçti.

Son Dakika Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti! Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yapmıştır.

Son Dakika Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti! Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
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