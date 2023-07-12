Son Dakika Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti! Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yapmıştır.