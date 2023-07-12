Son Dakika Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti! Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Son dakika Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Menzil Cemaati lideri olarak bilinen isim bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altındaydı. Gelen son dakika haberi ardından Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. "Gavs-ı Sânî" olarak anılan Menzil Şeyhi cenaze namazının cemaatin merkezi olan Adıyaman Menzil'de kılınması bekleniyor. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı hakkında tüm merak edilenler…