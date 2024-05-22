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Haberler Fotohaber Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Mayıs TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantısı
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:51

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Mayıs TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi için yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Piyasaların etkileneceği karara ilişkin Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay faizi sabit tutma kararı çıkan PPK toplantısı tarihleri de gündemde. Peki; 2024 Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Mayıs TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantısı

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak belli oldu. PPK toplantı tarihi öncesinde TCMB faiz beklentisi gündemde. Yüzde 50 seviyesinde sabit tutulan faizde yeni karar bekleniyor. Para Politikası Kurulu'nun mayıs ayı toplantısı ardından kamuoyu ile paylaşılması beklenen kararda geri sayım başladı. Peki; 2024 Mayıs Merkez Bankası faiz kararı ne olur, saat kaçta açıklanır? İşte, detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Mayıs TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantısı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.

Kararın aynı gün saat 14.00'te paylaşılması bekleniyor.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Mayıs TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantısı

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Mayıs TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantısı

SON MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, nisan ayında gerçekleşen toplantıda politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Mayıs TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantısı
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