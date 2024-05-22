Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Mayıs TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantısı

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak belli oldu. PPK toplantı tarihi öncesinde TCMB faiz beklentisi gündemde. Yüzde 50 seviyesinde sabit tutulan faizde yeni karar bekleniyor. Para Politikası Kurulu'nun mayıs ayı toplantısı ardından kamuoyu ile paylaşılması beklenen kararda geri sayım başladı. Peki; 2024 Mayıs Merkez Bankası faiz kararı ne olur, saat kaçta açıklanır? İşte, detaylar...