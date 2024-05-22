Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
11:51
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Mayıs TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantısı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi için yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Piyasaların etkileneceği karara ilişkin Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay faizi sabit tutma kararı çıkan PPK toplantısı tarihleri de gündemde. Peki; 2024 Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?