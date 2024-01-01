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Haberler Fotohaber MERYEM UZERLİ KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı özel jüri üyesi Meryem Uzerli kiminle evli, kaç çocuğu var?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:20

MERYEM UZERLİ KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı özel jüri üyesi Meryem Uzerli kiminle evli, kaç çocuğu var?

O Ses Türkiye 2024 yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda oturan isimlerden biri de Meryem Uzerli oldu. Bu noktada Türk-Alman oyuncunun hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından hızla araştırılmaya başlandı. 12 Ağustos 1983 tarihinde Almanya'da doğan Meryem Sarah Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile tanınıyor. Peki; Meryem Uzerli kimdir? O Ses Türkiye 2024 yılbaşı özel bölümü jüri üyesi Meryem Uzerli kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar.

MERYEM UZERLİ KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı özel jüri üyesi Meryem Uzerli kiminle evli, kaç çocuğu var?

Meryem Uzerli kimdir sorusu yanıt arıyor. O Ses Türkiye 2024 yılbaşı özel bölümü ile ekranlara geliyor. Yılbaşı klasiği haline gelen programın jüri koltuğunda oturan isimlerden Meryem Uzerli hakkında araştırmalar hız kazandı. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da "Hürrem Sultan" karakterini canlandıran Meryem Sarah Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştı. Peki, O Ses Türkiye 2024 yılbaşı özel bölümü jüri üyesi Meryem Uzerli kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler.

MERYEM UZERLİ KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı özel jüri üyesi Meryem Uzerli kiminle evli, kaç çocuğu var?

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'dan doğdu.

Büyük büyükannesi Hırvatistanlıdır. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır. İki ağabeyi ve bir caz müzisyeni olan "Canan" isminde bir ablası vardır.

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MERYEM UZERLİ KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı özel jüri üyesi Meryem Uzerli kiminle evli, kaç çocuğu var?

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca ve Türkçe olan oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir.

2000'den 2003'e kadar Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra birkaç Alman yapımında küçük rollerde yer aldı.

MERYEM UZERLİ KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı özel jüri üyesi Meryem Uzerli kiminle evli, kaç çocuğu var?

MUHTEŞEM YÜZYIL İLE YILDIZI PARLADI

Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir "Hürrem Sultan" seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları ve bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek, onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli ise aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.

2011 yılında "Hürrem Sultan" rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. 2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

MERYEM UZERLİ KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı özel jüri üyesi Meryem Uzerli kiminle evli, kaç çocuğu var?

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da "Hürrem Sultan" karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.

Uzerli, 2015 yılının yaz aylarında çekimlerine başlandığı Annemin Yarası adlı sinema filminde Ozan Güven, Okan Yalabık ve Belçim Bilgin ile başrolü paylaşmıştır. Film, Türkiye'de 11 Mart 2016'da sinemalarda gösterime girmiştir.

2016 yılında, O3 Medya'nın yapımcılığını üstelendiği, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı Gecenin Kraliçesi adlı dizide Selin karakterini üstlenen olan oyuncu Murat Yıldırım ile başrolü paylaşmıştır.

2016-2017 yılları arasında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da konuk rol aldı. 2017 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Cingöz Recai filminde oynadı. Aynı yıl içinde, Öteki Taraf filminde Özcan Deniz ve Aslı Enver ile başrolü paylaştı.

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