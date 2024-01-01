MERYEM UZERLİ KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı özel jüri üyesi Meryem Uzerli kiminle evli, kaç çocuğu var?

MUHTEŞEM YÜZYIL İLE YILDIZI PARLADI

Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir "Hürrem Sultan" seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları ve bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek, onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli ise aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.

2011 yılında "Hürrem Sultan" rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. 2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.