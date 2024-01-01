MERYEM UZERLİ KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı özel jüri üyesi Meryem Uzerli kiminle evli, kaç çocuğu var?

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da "Hürrem Sultan" karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.
Uzerli, 2015 yılının yaz aylarında çekimlerine başlandığı Annemin Yarası adlı sinema filminde Ozan Güven, Okan Yalabık ve Belçim Bilgin ile başrolü paylaşmıştır. Film, Türkiye'de 11 Mart 2016'da sinemalarda gösterime girmiştir.
2016 yılında, O3 Medya'nın yapımcılığını üstelendiği, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı Gecenin Kraliçesi adlı dizide Selin karakterini üstlenen olan oyuncu Murat Yıldırım ile başrolü paylaşmıştır.
2016-2017 yılları arasında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da konuk rol aldı. 2017 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Cingöz Recai filminde oynadı. Aynı yıl içinde, Öteki Taraf filminde Özcan Deniz ve Aslı Enver ile başrolü paylaştı.