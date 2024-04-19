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Haberler Fotohaber Metin Akpınar ve Uğur Dündar'ın ardından Dilara'nın babası başka bir ünlü isim çıktı iddiası! Dilara Gülatan'ın babası kim?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 10:02

Metin Akpınar ve Uğur Dündar'ın ardından Dilara'nın babası başka bir ünlü isim çıktı iddiası! Dilara Gülatan'ın babası kim?

Yeşilçam'ın duayen oyuncularından Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu ve ikizi Sevgi Nebioğlu anneleri Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Almanya'da yaşadığı bilinen annelerini bulmak isteyen Nebioğlu kardeşlerin yanı sıra ikizlerin ablası Dilara Gülatan'ın babası da gizemini koruyor. Gülatan, babası olduğunu düşündüğü Uğur Dündar'a dava açtı ancak DNA testi bilgiyi yalanladı. Son bölümde programa telefonla katılan Zeynep adlı izleyici olayın seyrini değiştirecek bir iddia ortaya attı: 'Dilara Gülatan'ın babası başka bir ünlü isim!'

Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın ardından Dilara’nın babası başka bir ünlü isim çıktı iddiası! Dilara Gülatan’ın babası kim?

Adını "Sofia" olarak değiştiren Suphiye Orancı'nın 35 yıl önce oyuncu Metin Akpınar ile yaşadığı ilişkiden ikiz kızları oldu: Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu. Yetiştirme yurdunda kalan ve daha sonra evlat edinilen kardeşlerin bir de ablası var: Dilara Gülatan!

Müge Anlı kızların annesini ararken Gülatan'ın babası için de detaylı araştırma başladı.

Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın ardından Dilara’nın babası başka bir ünlü isim çıktı iddiası! Dilara Gülatan’ın babası kim?

Babasının Uğur Dündar olduğu iddia edilen Dilara Gülatan, DNA testinde beklediği sonucu alamadı. Ancak yine de kendisine söylenenler ışığında iddiasında ısrar eden Gülatan, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapora itiraz edeceğini DNA testinin tekrarlanması gerektiğini söyledi.

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Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın ardından Dilara’nın babası başka bir ünlü isim çıktı iddiası! Dilara Gülatan’ın babası kim?

Bu sırada Müge Anlı'nın izleyicilerinden biri Suphiye Orancı'nın Almanya'daki evinin kapısını çaldı. Şu anda evli olduğu ve bu evlilikten 2 çocuğu olduğu bilinen Orancı kapıyı açmadı ancak kapıdan şunları söyledi:

"Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez"

Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın ardından Dilara’nın babası başka bir ünlü isim çıktı iddiası! Dilara Gülatan’ın babası kim?

Annesinin söylediklerine oldukça öfkelenen Duygu Nebioğlu, canlı yayında annesine seslenirken beklenmeyen bir gelişme yaşandı. 35 yıl önce annesinin arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli izleyici Dilara Gülatan'a seslendi.

Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın ardından Dilara’nın babası başka bir ünlü isim çıktı iddiası! Dilara Gülatan’ın babası kim?

DİLARA GÜLATAN'IN BABASI KİM?

Zeynep isimli işleyici Dilara Gülatan'ın babasının başka bir ünlü isim olduğunu söyledi. Yeşilçam'da figüran olarak boy gösteren Orancı'nın görüntüleri ekrana gelirken Gülatan'ın babası olduğu iddia edilen kişi Müge Anlı'ya aktarıldı.

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