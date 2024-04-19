Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın ardından Dilara’nın babası başka bir ünlü isim çıktı iddiası! Dilara Gülatan’ın babası kim?

Bu sırada Müge Anlı'nın izleyicilerinden biri Suphiye Orancı'nın Almanya'daki evinin kapısını çaldı. Şu anda evli olduğu ve bu evlilikten 2 çocuğu olduğu bilinen Orancı kapıyı açmadı ancak kapıdan şunları söyledi:

"Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez"