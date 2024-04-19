Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
10:02
Metin Akpınar ve Uğur Dündar'ın ardından Dilara'nın babası başka bir ünlü isim çıktı iddiası! Dilara Gülatan'ın babası kim?
Yeşilçam'ın duayen oyuncularından Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu ve ikizi Sevgi Nebioğlu anneleri Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Almanya'da yaşadığı bilinen annelerini bulmak isteyen Nebioğlu kardeşlerin yanı sıra ikizlerin ablası Dilara Gülatan'ın babası da gizemini koruyor. Gülatan, babası olduğunu düşündüğü Uğur Dündar'a dava açtı ancak DNA testi bilgiyi yalanladı. Son bölümde programa telefonla katılan Zeynep adlı izleyici olayın seyrini değiştirecek bir iddia ortaya attı: 'Dilara Gülatan'ın babası başka bir ünlü isim!'