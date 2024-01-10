MHP Belediye Başkan Adayları 2024: MHP Belediye Başkan Adayları kimler oldu?

Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
17:04
MHP Belediye Başkan Adayları 2024 listesi son dakika araştırılıyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Siyasi partilerden aday açıklamaları peş peşe geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini duyurdu. Peki, MHP Belediye Başkan Adayları kimler oldu? İşte o isimler!