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Haberler Fotohaber MHP Belediye Başkan Adayları 2024: MHP Belediye Başkan Adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 17:04

MHP Belediye Başkan Adayları 2024: MHP Belediye Başkan Adayları kimler oldu?

MHP Belediye Başkan Adayları 2024 listesi son dakika araştırılıyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Siyasi partilerden aday açıklamaları peş peşe geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini duyurdu. Peki, MHP Belediye Başkan Adayları kimler oldu? İşte o isimler!

MHP Belediye Başkan Adayları 2024: MHP Belediye Başkan Adayları kimler oldu?

MHP Belediye Başkan Adayları kimler oldu sorusu bazı iller için yanıt buldu. Mahalli İdareler Seçimleri 31 Mart Pazar günü yapılacak. Geri sayım devam ederken siyasi partilerden aday açıklamarı da peş peşe geliyor. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini paylaştı. Peki, MHP Belediye Başkan Adayları kimler oldu? İşte, MHP Belediye Başkan Adayları 2024 isim listesi!

MHP Belediye Başkan Adayları 2024: MHP Belediye Başkan Adayları kimler oldu?

MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler il il adaylarını açıklamaya başladı. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) de açıklama geldi. MHP'nin toplam 55 adayı belli oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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MHP Belediye Başkan Adayları 2024: MHP Belediye Başkan Adayları kimler oldu?

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