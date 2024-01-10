MHP Belediye Başkan Adayları 2024: MHP Belediye Başkan Adayları kimler oldu?

MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler il il adaylarını açıklamaya başladı. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) de açıklama geldi. MHP'nin toplam 55 adayı belli oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''